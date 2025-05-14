河南幹部培訓違規吃喝飲酒 5人喝4瓶白酒1人亡

中央紀委辦公廳公開通報河南 省信陽市、羅山縣10名幹部，在學習教育期間違規吃喝、嚴重違反中央八項規定精神問題，羅山縣委常委、政法委書記李獻林等5人喝4瓶白酒導致1人死亡，縣委書記明知不報，市委書記等多人遭懲處。

新華社報導，3月21日河南省信陽市羅山縣委、縣委政法委先後召開深入貫徹中央八項規定精神學習教育部 署會，羅山縣委常委、政法委書記李獻林參加上述2個會議。3月22日中午，李獻林組織可能影響公正執行公務的宴請，信陽市委政法委常務副書記葉金廣，市紀委駐市委政法委紀檢監察組三級調研員林志友，市委政法委督查督辦科四級調研員鮑倩、平安創建科科長張玉，羅山縣檢察院黨組書記、檢察長段巍巍，羅山縣公安局政委汪海洋在信陽市區某餐館聚餐，羅山縣委政法委副書記黃家成、方建兵、夏宇參加。

據報導，李獻林、林志友、段巍巍、汪海洋、夏宇5人共飲用4瓶白酒，1人飲酒後於當日下午死亡。事後，羅山縣委政法委向縣委報送報告，隱瞞死亡人員飲酒情況，縣委書記余國芳明知該報告不實，但未向上級黨組織報告。為掩蓋違規飲酒、1人死亡事實，李獻林等5人籌集資金給予死者家屬補償，其中李獻林、段巍巍部分資金係向管理服務對象借用。

河南省委高度重視這起違規吃喝問題，省紀委監委提級辦理，給予相關責任人處理處分。