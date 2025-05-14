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花4.2萬加購的配備只是裝飾？400名小米車主集體喊退訂

中國新聞組／北京14日電
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小米對SU7 Ultra對碳纖維雙風道前艙蓋的官方介紹。（取材自官網）
小米對SU7 Ultra對碳纖維雙風道前艙蓋的官方介紹。（取材自官網）

站在流量高點的小米汽車正遭遇流量反噬。此前，一輛處於NOA智能輔助駕駛狀態的小米SU7發生事故，造成3人死亡，小米修改智駕說明、限制最大馬力也遭受車主批評。如今，SU7 Ultra碳纖維挖孔艙蓋版車型陷入與宣傳不符的輿論漩渦，接近400名車主集體要求退車，車主要求雷軍「保持真誠」，直面質疑才能挽回口碑。

澎湃新聞報導，小米SU7 Ultra車主楊雷12日表示，自己在訂車時額外花費人民幣4.2萬元（約5830美元）選裝碳纖維雙風道前艙蓋，此前小米在宣傳時，介紹上述艙蓋「增加2個空氣動力學風道，前部空氣高效導流」，還提到「內部結構改變，風道導向輪轂散熱」等。

但是，據不少汽車博主測試實車發現，所謂的挖孔下方只有很小的風道，且拆解顯示風道未連接散熱系統或下壓力結構。這也意味著，所謂的雙風道前艙蓋可能和宣傳不符，「其裝飾功能大於實用價值」。

小米集團董事長雷軍此前在直播提到：「我們不能只做個外觀，所以我們內部的東西也都要改」。他在微博也曾發文表示，碳纖維前艙蓋，不僅改了外觀，內部結構也改了。

中新周刊報導，小米汽車回應稱，小米SU7 Ultra的碳纖維雙風道前艙蓋，在滿足復刻外造型的需求外，還提供部分氣流導出和輔助前艙散熱功能。「我們對此前信息表達不夠清晰深表歉意」，小米汽車方面表示。不過，不少車主對於小米汽車的解釋並不認可，其設計初衷雖然是復刻原型車造型，但用戶認為這一回應避重就輕，未能直面功能實用性不足的核心問題。

目前，已有網友建立退車群，已經有接近400名車主集體要求退車。甚至有車主委託律師，還有網友附上多名小米SU7 Ultra車主的視頻聯合聲明並曬出訂單截圖。楊雷並喊話雷軍直面質疑，如果持續逃避，可能會影響SU7系列和未來高端車型的銷量。

小米首款SUV YU7新車預計於今年6、7月正式上市，此前小米也多次對外聲明，新車發布時間不會改變。

雷軍近日也在微博發布動態稱，「過去一個多月，是我創辦小米以來最艱難的一段時間，情緒比較低落，取消了一些會議安排和出差計畫，也暫停了一段在社交媒體上的互動」。這是自小米SU7事故後，雷軍的首次公開表態，也折射出小米汽車當下所面臨的嚴峻局面。

小米SU7 Ultra因碳纖維雙風道前艙蓋宣傳問題陷入輿論漩渦，圖為在北京展出的...
小米SU7 Ultra因碳纖維雙風道前艙蓋宣傳問題陷入輿論漩渦，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）
小米SUV Ultra許多下訂車主已組成群組，要求無損退訂退車。（取材自微博)
小米SUV Ultra許多下訂車主已組成群組，要求無損退訂退車。（取材自微博)

小米 雷軍 微博

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