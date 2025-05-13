被競爭對手控假專利…民企老闆冤獄212天 申賠1029萬

民企老闆遭錯誤羈押，申請國賠千萬元人民幣；圖為瀋陽高新區法院。(取材自微博)

中國一名民企老闆范海生因競爭對手指其涉嫌假冒專利，在2021年被錯誤羈押212天，公司及個人蒙受巨大損失。後來檢方決定對其不予起訴，現在范海生要申請國家賠償，包括人身自由賠償金及精神損害撫慰金，金額高達1029萬元（人民幣，下同，約143萬美元），並要求相關機關賠禮道歉。

澎湃新聞報導，此案由范海生公司的競爭對手引發，瀋陽融榮公司負責人報案稱，北京中科普金公司法定代表人范海生涉嫌假冒專利。2021年3月，瀋陽警方在北京將其抓捕歸案。在范海生被批捕後，其律師多次向瀋陽高新區檢察院提出羈押必要性審查，但該院以其不認罪為由，繼續羈押。直至2021年10月22日，范海生才被瀋陽高新區法院取保候審，他共被錯誤羈押212天。

該案在重審一審期間，瀋陽高新區檢察院以本案不符合起訴條件為由，決定對范海生不予起訴。范海生表示，本案直接導致其與浙江、廣東等地多家合作企業的合作終止，致使其不僅損失了巨額收益，更損失了巨大的商業機會和市場。

日前，范海生的律師向瀋陽高新區法院遞交國家賠償申請書，共計申請國家賠償1029.8萬餘元。其中，人身自由賠償金98037.28元，精神損害撫慰金20萬元，賠償財產損失1000萬元。此外，范海生還要求賠償義務機關為其消除影響，恢復名譽，並賠禮道歉。

網友對此看法不一，有人認為應該以誣告陷害罪起訴融榮公司負人，追究刑事責任和民事責任進行公司損失賠償；也有人認為應追究原辦案人員的責任，賠償金由原辦案人員付，不能拿國家的錢去補違規人員的錯。