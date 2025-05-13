滬男花百萬「整屁股」 為何後來把車停醫院門口維權？

潘先生用重卡房車維權引來路人關注。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

近日，上海長寧區和睦家醫院對面的停車位上，停著一輛貼著「醫院欺詐」、「醫生來路造假」等標語的名牌重卡房車，引來路過市民的關注。該車車主潘先生表示，自己去年因交通事故受傷在該醫院接受了一系列治療，前後花費近百萬元，在接受屁股撕裂傷疤痕相關整形手術後，他發現手術切口過大，還導致肛門相關功能受損，隨後他還發現醫院所謂聘請的專家，執業身分不屬實。現在自己要求「假一賠三」，而醫院只願意賠償相關手術費用。

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上游新聞報導，潘先生表示，他因車禍受傷，在上海長寧區和睦家醫院進行了一系列治療，在屁股撕裂傷癒合後，還有一個兩公分左右的粘連有些影響解便，他想透過整形手術來解決。醫生建議做皮瓣修復手術修復疤痕，稱恢復期只有15天，只需要在疤痕旁邊切開差不多的切口即可。

但手術結束後，潘先生屁股上竟然有兩道加起來有22公分的切口，醫生解釋是皮瓣轉移，臀部會有輔助切口，將來都會變淺。但五個多月過去，潘先生的傷勢恢復並不理想，他前往上海一家公立三甲醫院肛腸外科檢查，醫生表示，潘先生的手術傷口發生新的粘連，此外還有「提肛功能部分受限，部分內括約肌失弛緩可能」。

讓潘先生意外的是，他發現，動手術的周教授並不是上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院的醫生。潘先生說：「市場監管部門認為這是醫療糾紛，我以醫院詐騙為由向警方報案，但目前一直沒有立案。」

據了解，今年2月，上海長寧區衛健委已經對該院就此事進行行政處罰，罰款3萬元。

5月12日下午，潘先生表示，自己還在某平台直播了一會，直播間人數一度達到2萬人，但後來他的直播被封了。