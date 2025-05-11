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行人也有「安全距離」？ 青島女被撞獲賠7萬 法院惹議

中國新聞組／北京11日電
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山東省青島市李滄區人民法院發布的「兩行人相撞案」普法案例引發爭議 。（取材自澎湃新聞）
山東省青島市李滄區人民法院發布的「兩行人相撞案」普法案例引發爭議 。（取材自澎湃新聞）

女轉身與行進中的路人相撞，女摔倒骨折獲賠7萬元（人民幣，下同，約9673美元），網友紛質疑走路也有「安全距離」？山東省青島市李滄區法院發布「兩行人相撞案」普法案例，被批荒唐後，央視「法治在線」聯繫到該法院，法院回應稱文稿「表述不恰當」，並公布案發視頻「澄清」，不料卻引發更大爭議。

綜合媒體報導， 劉姓女子和王姓男子在人行道上一前一後同向而行，劉女在前面邊走邊接電話，突然轉身往回走，與迎面而來的王男撞在了一起，劉女當場倒地，後經檢查，劉女右股骨頸創傷性骨折 ，二人就賠償金無法達成一致訴至法院，法院委託鑑定劉傷情為十級傷殘。劉女請求法院判令王賠償醫療費、護理費、殘疾賠償金等各項損失共計18萬8000多元（約2.6萬美元）。

法官調取監控後分析認為 ， 劉女在前方無突發情況時突然轉身，對事故發生存在較大過錯；王男存在「未保持安全距離」的過錯，是事故發生的次要原因。經多次調解，雙方達成一致，王男賠償劉女7萬元。

這一判決結果在網路上引發熱議。 部分網友認為男子「很倒楣」 ，交通法規裡沒有行人需保持安全距離的明確規定，男子正常行走難以預見女子突然轉身，讓其擔責不合理。

事件引發輿論反彈後，李滄區法院官員10日被迫回應，聲稱被告王男不是男子，而是一名「29歲女性」，事發時原告劉女「緩慢轉身站住」，被告「左右張望快步前行」，「將原告撞倒」云云。該法院還發布了一段錄像視頻，與該官員的描述一致。

法院還稱，此前法院普法案例中提到原告「突然轉身往回走」與事實不符，其中提到被告「存在未保持安全距離的過錯」，是「法官描述事實不準確、表述不當」云云。

但該回應引發更大的質疑。許多人懷疑，普法案例中公布的示意圖和後來「闢謠」時放的視頻，到底哪個才反映真實的案發現場，是不是官方事後為了給自己辯護，用與本案無關的視頻來欺騙民衆。

據現場監控視頻，實際上，原告並沒有「突然轉身往回走」，只是緩慢轉身站住，此時原被...
據現場監控視頻，實際上，原告並沒有「突然轉身往回走」，只是緩慢轉身站住，此時原被告之間尚有一定距離。（視頻截圖）
據現場監控視頻，被告從後面左右張望、快步前行，存在未注意前方情況的問題，撞上原告...
據現場監控視頻，被告從後面左右張望、快步前行，存在未注意前方情況的問題，撞上原告。（視頻截圖）

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