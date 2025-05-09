年銷超6億、曾致3死…安徽翁輸液亡 「刺五加注射液」再掀議

李先生父親注射刺五加注射液後，過敏性休克不治。(取材自新京報／受訪者供圖)

中藥注射劑「刺五加注射液」再引發醫療爭議。安徽阜陽李先生反映，父親因頭暈前往阜陽市中醫醫院就診。在接受刺五加注射液治療後，父親手部搔癢不適，並伴有劇烈腹痛，經搶救無效死亡。阜陽市衛健委已介入調查此事。

界面新聞報導，刺五加注射液為中藥萃取後精製而成的純中藥製劑，其有效成分為總黃酮、異嗪皮啶、丁香苷、刺五加多苷等。刺五加注射液是一種血管擴張製劑，被認為具有擴張冠狀動脈和腦血管的功效，適應證為短暫性腦缺血發作、腦血栓、冠心病、心絞痛合併神經衰弱等。

該名男子在接受刺五加注射液治療後，疑出現過敏性休克。據上海冬雷腦科醫院神經內科主診專家薛戰尤表示，患者靜脈輸注刺五加注射液後不久，出現口周麻木等不適，醫師停止輸注後使用地塞米松、腎上腺素、多巴胺等搶救，從開始輸液到搶救無效死亡僅約2小時。 「結合這些細節，基本上可以推斷患者輸注後發生過敏性休克」。

刺五加注射液市場集中度非常高，競爭激烈程度較低，目前銷售的共有6家企業。刺五加注射液近五年市場規模成長趨勢迅速，市場規模從2019年的1.86億元，成長到2023年的6.56億元。其中，2023年比2022年年增了133.58%。

中藥用於針劑是對傳統中醫治療方法的突破，但很多植物蛋白、大分子有機物如果不過濾乾淨，直接進入血管是非常危險的。在刺五加注射液所引發的不良反應中，過敏性休克不僅最常見，也有較高的風險性。事實上，刺五加注射液引發的過敏性休克後致死的案例並不少，早在2008年就已引起國家相關監管部門的緊急關注。

2008年，雲南紅河州第四人民醫院有6名患者使用刺五加注射液之後，出現嚴重不良反應，其中3例死亡。最終查明，相關刺五加注射液部分藥品在流通環節被雨水浸泡受到細菌污染，後來再更換包裝標籤並販售。非法銷售者侯寶山因非法經營罪被判處有期徒刑8年，併罰金10萬人民幣。