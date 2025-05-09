「騙上癮」…女謊稱癌逝 分飾7角「連環計」騙走男友7萬

朱女因涉嫌詐騙罪已被公安機關刑事拘留。（取材自新聞坊）

詐騙團伙藉扮演多個角色行騙已不是新聞，但遼寧這名女子1人分飾7角，以自己罹患絕症要將名下3棟房送給男友為由，設下「連環計」騙走男友7萬餘元（人民幣，下同），還行有餘力和另一名男子登記結婚，直到警方揭穿她的謊言，其男友仍不願相信自己深愛的女友是個騙子。至於為何要分飾7角騙男友，這名女子的回答更讓其男友心碎：「騙上癮了」。

新聞坊報導，2018年6月，任先生與朱女相戀同居；2023年朱女稱要外出「跑大車」謀生後再未露面，只通過社交帳號保持聯繫。2024年3月，朱女說自己身患絕症已時日不多，想把生前購置的3套房產留給任先生；「房子還沒有交房，後續還有一些手續和費用，你是我在世上最親的人，後續都交給你處理吧」，讓任先生非常感動。

幾日後，朱女將「好朋友」李明霞（1號角色）的聯繫方式發給任先生，表示李明霞可以幫其託關係辦理房產相關手續。接著自稱「車隊領導」（2號角色）的人聯繫任先生說朱女因病去世，任先生悲痛萬分。2024年5月，任先生在1號角色介紹下，按「售樓處工作人員」劉敏（3號角色）要求支付了契稅、物業費、採暖費等共計2萬餘元。

圖為事件中的人物關係。（取材自新聞坊）

「朱女**買的是頂帳房，過戶有點麻煩，我幫你介紹個熟人……」隨後，3號角色向任先生推薦了「在法院工作」的陳顯文（4號角色）。今年1至2月，陳顯文以房子涉及糾紛需打點關係等為由，讓任先生父子先後支付了2萬餘元，並再介紹了「售樓處會計」（5號角色）以協助辦理稅費等理由，要求任先生先後轉帳共13650元。

「劉敏（3號角色）因為違規操作進監獄了，你還有一筆稅錢得正常交……」今年1月，「劉敏老公」（6號角色）向任先生索要房產「稅費」12000元。3月，李明霞（1號角色）同學王超的老婆（7號角色）稱王超墊付了賣房稅費，讓任先生還錢，任先生又轉帳了5015元。‍‍任先生近1年向上述7人先後轉帳達7萬餘元，但遲遲沒有收到房產過戶的消息。

4月7日，任先生來到售樓處，得知沒有劉敏和會計（3號和5號角色）這兩個人，又到房產局查出他和朱女名下都沒有這3處房產，任先生立即報了警‍。遼寧省瀋陽市公安局瀋河分局大南派出所民警調查發現，任先生的女朋友朱女並未死亡，目前在錦州市居住，更離譜的是2024年還在當地與另外一名男子登記結婚。

「不能，不能。肯定是劉敏（3號角色）從中作梗......」得知情況的任先生先是一楞，仍然不願相信朱女竟騙他。

4月10日，民警在錦州市將嫌疑人朱女抓獲，朱女坦承犯案，稱「我就是想管他要點錢，後來就騙上癮了……」。朱女謊稱離世並將3處房產贈予任先生，1人分飾7角向任先生索要相關費用7萬餘元，因涉嫌詐騙罪已被刑事拘留。

對此不少網友表示電影都不敢這樣演，「天上不會無緣無故掉大餅」。