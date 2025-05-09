鬧股權糾紛？娃哈哈無預警停工又無妥善安置 官方要查

娃哈哈陜西公司乳品車間突停產，員工被迫停工待安置，多部門介入協調處理。（取材自大風新聞）

娃哈哈集團旗下陝西公司乳品車間疑因股權爭議，今年2月16日無預警停產，車間50餘名一線員工被迫停工，收入大幅縮減，事發至今近3個月，公司僅給出了一份方案， 安排的崗位等都不足以安置所有員工，而且這份工作安排方案根本未提及任何公司名稱，僅用「乳品公司」代稱，文件中也無落款及蓋章，讓他們無法接受。目前官方已介入調解。

據大風新聞報導，娃哈哈陜西公司多位一線職工近日反映，他們所在的乳品車間於今年2月16日停產，車間50餘名一線員工被迫停工。42歲乳品車間工人周師傅表示，2月15日乳品車間結束了最後一個班次的排班後，2月16日生產線就無預警停了，他們只聽說此事和公司上層股權糾紛有關，要對生產部門進行調整，但公司始終沒有正面回應。

據周師傅介紹，娃哈哈陜西公司共有3個車間，分別生產乳品、食品和飲用水。「另外兩個車間運轉一切正常，只有我們這邊停了下來。我們車間一共59人，大家都指望這份工作養家活口」。周師傅和工友們多次與公司方面溝通，希望公司依法依規制定合理的安置方案。

「但事情並不如我們所願。」周師傅說，對於乳品車間停工的員工，公司給出了幾種解決方案，諸如調配至西寧、武漢等地的娃哈哈廠區工作、轉為市場銷售人員賺取計件提成，或在廠區做安保後勤等工作。「公司還說能給我們在飲用水車間提供10個崗位，但我們有50多個人，這10個崗位根本不解決問題」。

而且，「這兩個月工資都沒有按時發放，還有不少人因為沒有合適崗位，被迫待業在家，公司只給發地區最低工資標準的80%，每人每月只有1000多元」，他說。

乳品車間員工們將此事反映至咸陽市三原縣勞動部門。在政府相關單位的協調下，公司負責人給出了一份工作安排方案。其中提到，目前乳品公司因股東爭議問題，生產線暫時停產，希望員工能夠積極到外地分公司幫扶工作，爭取更多的收入保障，每月按當地最低工資標準75%支付稅前工資，稅前1537.5元，累計可申請2個月。但這份工作安排方案並未提及任何公司名稱，僅用「乳品公司」代稱，文件中也無落款及蓋章。

娃哈哈乳品公司目前由榮泰企業有限公司和浙江啟力投資有限公司分別持股60%和40%，該公司法定代表人為宗馥莉，也是娃哈哈集團法定代表人及實控人。

三原縣公安局園區治安辦工作人員表示此事已進行了調解，「已經處理好了，我們給他們牽頭先處理，處理完後再讓他們廠子跟縣裡、鎮裡一起去溝通」。