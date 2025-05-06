野外燒烤…小小氣罐突爆炸 北京7人被包成「木乃伊」

北京陳先生等七人被卡式爐炸傷，每個人都包成「木乃伊」。(取材自四川觀察)

五一連續假期，北京有兩個家庭共七人相約去野餐烤肉，沒想到烤到一半突然「卡式爐爆炸」，導致7人遭不同程度炸傷。萬幸的是，此次意外無人死亡，只是傷後曝光照，七人全成「木乃伊」，一舉登上熱搜。

觀察者網引述帳號「四川觀察」報導，其中一名當事人陳先生說，卡式爐才剛買一個月，僅第二次使用，沒想到就突發爆炸意外。他說爆炸瞬間毫無徵兆，小小氣罐威力巨大，提醒大家「盡量少用」。

報導指出，目前7人情況穩定，無生命危險。部分嚴重燒傷者仍在住院治療，其餘人雖然能出院正常生活，卻必須包得像「木乃伊」。

據報導，周黑鴨創始人周富裕2024年12月10日也曾經發視頻，稱在戶外使用卡式爐燒水時遭遇爆炸，面部和手臂被大面積包紮了起來。網友評論：「我家裡也有卡式爐，沒想到這麼危險」「以後在飯店用這個，我要有陰影了」。

央視新聞報導，一般來說卡式爐有一個過壓保護裝置，當溫度過高造成壓力過大時，卡式爐的彈簧會帶動門扣，強制彈出燃氣瓶。該裝置是國標強制要求，卡式爐必須安裝。不過，作為一個機械固件，過壓保護裝置使用後有失效的可能，要定期檢查能否正常使用。

另外，使用卡式爐時一定要讓氣罐遠離熱源，不要使用底盤大於爐體底部的鍋具。否則熱量會通過鍋具傳遞至氣罐處，引起爆炸。

極目新聞報導，北京消防救援支隊副站長司天崇指出，卡式爐爆炸其中一個重要原因是使用了與爐具不匹配的鍋具，簡單來說就是「爐小鍋大」，鍋具過大覆蓋住氣瓶艙，導致熱量持續通過鍋體傳導給氣瓶。隨著溫度升高，氣瓶內壓力不斷增大，達到一定程度時就引發了爆炸。