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低空出遊出事 蘇州太湖景區墜機砸死兩寶爸 機上4人傷

中國新聞組／北京4日電
墜機發生後，救援人員趕到現場救援。（視頻截圖）
墜機發生後，救援人員趕到現場救援。（視頻截圖）

中國近來積極發展低空經濟，低空飛行也成為出遊新選項，但江蘇蘇州太湖一個開業僅8天的景區卻傳出直升機墜機事故，造成4名機上人員受傷，1名地面人員死亡。

綜合極目新聞、快科技等媒體報導，2日17時許，蘇州奧詩汀繁花景區一架R44Ⅱ型直升機在吳中區上空飛行返航，在準備降落時突發故障，從距離地面十米的高度墜落。據現場目擊者稱，地面上一名男子當時正在手持手機拍攝，沒想到禍從天降，當場被直升機砸中死亡。據了解，該名男子是兩個女孩的爸爸，妻子在得知噩耗後，頓時精神崩潰，無法接受事實。

事故發生後，當地消防應急救援等部門迅速展開救援行動，將傷者緊急送往醫院救治 。目前，機上4名傷者均無生命危險，事故的調查工作正在進行。

涉事旅遊景區回應稱，這是和當地某直升機公司合作營運的項目。一名知情人士表示，出事的機型為羅賓遜r44，是一種比較老的旅遊觀光直升機，由於它是單發動機，動力較弱，旋翼轉速也比較低，一旦出現發動機停擺或者機械故障，想進行自轉迫降都很困難，而安全性能較高的雙發直升機投入成本大，所以從性價比來說，很多旅遊觀光公司都喜歡用這一型號直升機攬客。

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