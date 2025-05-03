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福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

報復社會或操作失誤? 福州車禍2死 近10人被撞躺一地

中國新聞組／北京3日電
福建福州市鼓樓區一交叉路口2日發生一起車撞人的嚴重流血事件，至少兩死多傷。(視頻截圖)
福建福州市鼓樓區一交叉路口2日發生一起車撞人的嚴重流血事件，至少兩死多傷。(視頻截圖)

福建省福州市核心城區2日晚發生嚴重車禍，一輛汽車在一處十字路口高速撞向前方汽車和過路電動自行車，導致兩人死亡，近十人受傷。事發後，交警封鎖現場，要求路人刪除視頻。警方通報稱司機誤操作，目前還在調查；不少網友質疑，肇事司機究竟是故意報復社會，還是錯誤操作？由於適逢五一假期安全嚴管期，事件引起民眾高度關注。

央視網報導，福建省福州市公安局交通警察支隊2日通報，事發2日晚6時50分許，肇事汽車在福州市鼓樓區「因操作不當」肇禍，造成多人受傷送醫救治，其中兩人經搶救無效死亡，其他人無生命危險。通報稱肇事司機已被控制，事故調查正在進行中。

鼓樓區是福建省的政治中心，是福州市的核心城區。現場影片顯示，事發地位於鼓樓區八一七路的南門兜，事後多輛汽車嚴重變形、破損，路面滿布汽車碎片，近十人躺在地上待援；有的一動不動，有的痛苦地抽搐著，有男有女，甚至還有孩子。

對此，網上則有很多質疑，肇事司機究竟是故意、報復社會，還是錯誤操作？有媒體報導，據一名目擊者表示，「應該不是報復，應該是慌張了，油門當煞車。踩錯油門的話，三秒就能達到100公里的速度了。」

不過據另一名目擊者說，「這起事件應該是報復社會來的，或者說新手司機，油門當煞車使了。」

有目擊者表示，事發後，交警封鎖現場，要求路人刪除視頻。目前該事件也在微博上的微話題上被屏蔽，抖音小紅書等平台也很快被下架。

近年來，中國汽車撞人、報復社會的惡行事件，頻繁發生，規模最大的要數去年11月11日晚7點45分，廣東珠海市體育中心健身廣場發生重大惡意撞人、報復社會事件。

福建福州市鼓樓區一交叉路口2日發生一起車撞人的嚴重流血事件，至少兩死多傷。(視頻...
福建福州市鼓樓區一交叉路口2日發生一起車撞人的嚴重流血事件，至少兩死多傷。(視頻截圖)

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