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幫鄰居抬棺猝死 家屬獲賠11萬 網怒：自願送葬請簽生死狀

中國新聞組／北京2日電
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調解現場。（取材自「桃源縣人民法院」微信公眾號）
調解現場。（取材自「桃源縣人民法院」微信公眾號）

湖南張姓男子父親過世，同村鄒姓村民前去幫忙送葬卻在抬棺途中猝死，鄒男家屬認為鄒男是因幫忙張父送葬死亡，向張男索賠9萬元（人民幣，下同）遭拒後告上法院。經法院長達5小時調解，雙方達成張男支付鄒家喪葬費等共11萬元的協議。不過這調解結果引來網民質疑 「原告要9萬卻給了11萬」，「鄒男自願幫忙猝死，喪家冤枉賠錢，這個判例是不好的示範」。

據觀察者網報導，桃源縣人民法院、湖南高院微信公眾號消息，近日，湖南省桃源縣人民法院漆河人民法庭法官來到漆河鎮華沿河村，巡迴審理一起侵權責任糾紛案，當地村幹部、村民等40餘人旁聽庭審。

據了解，1月24日，村民張男的父親去世，同村村民鄒男前去幫忙送葬並抬棺。沒走多遠，鄒男突感胸痛倒地不起，在送醫途中因心梗搶救無效死亡。鄒男妻子要求張男賠償各項損失9萬元，雙方就賠償金額未達成一致，鄒男妻子將張男訴至法院。

考慮到在農村中婚喪嫁娶時，鄰里鄉親互幫互助是風俗，承辦法官將庭審現場搬到當事人家門口，決定通過巡迴審判方式化解此次糾紛。承辦法官從法理情角度分別對雙方勸說，經過長達5個小時的調解，最終雙方糾紛成功化解，達成調解協議。

張某現場一次性支付喪葬費3.8萬元，另分3年補償家庭損失共計7.2萬元，總計11萬元。調解書特別註明「此係人道關懷，非責任認定」，既維護法律嚴肅性，又保留雙方顏面。

不過這個調解結果引來部分網民質疑：「要9萬給調解成11萬，讓我去調解也比你們結果好啊」，「畢竟是意外，還是在農村，一次性3萬勉強說得過去，結果還要11萬」，「原來人道主義關懷這麼值錢啊」。

有自稱知情網民留言：「本來原告要100多萬的精神損失費，這已經是調過結果了」；有網民認為此風不可長，「判法不合理，村生活習俗是一種傳統美德。這案例應該不存在賠與不賠的情況，因為鄉村村民是互助的，是自願的，出事是意外的，談不上有罪之事」，「抬棺者以後建議先出示最近健康檢查結果，或簽生死狀，嚴防抬棺成為斂財工具」，「以後都不需要八大金剛了，化了後自家抱上山」。

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