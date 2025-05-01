習近平剛下令防災維穩 山西、河南就傳連環爆2死24傷

山西太原30日發生社區大爆炸，造成一人死亡，21人受傷。(視頻截圖)

遼寧省遼陽市一家飯店4月29日發生火警，造成22人死亡，中國國家主席習近平 才要求各地防止重大安全事故發生，以免影響社會大局穩定，山西省太原市30日就發生社區大爆炸，造成一人死亡，21人受傷，河南 舞陽一公司發生蒸餾釜爆炸事故，導致一死三傷。

北京日報報導，太原市小店區豐景佳園小區30日下午1時多發生大爆炸，現場冒出大量濃煙，周邊建物的玻璃被震碎。目前已知至少造成17人受傷，其中四人傷勢嚴重。

央視新聞報導，明火撲滅後，消防救援人員立即進入樓內開展逐戶搜索搜救工作。爆炸造成一人死亡，21人受傷，其中6人重傷、15人輕傷，重傷人員生命體徵基本平穩，兩人失聯。現場已經成立救援指揮部，正在開展現場救援、傷員救治、人員安置等工作，爆炸原因正在調查。

極目新聞報導，小區物業工作人員稱，爆炸造成的影響很大，多個樓層起火，小區周圍已管控戒嚴 。發生爆炸的小區臨近太原南站。一名旅客稱，事發前她正在太原南站候車，突然聽到「砰」的聲響，「剛爆炸時，周圍人比較慌張，但很快意識到是車站周圍的小區爆炸，就不恐慌了。」

豐景佳園小區多位居民稱，該小區分為A、B、C區，發生爆炸的位置在B區。其中一位在現場的居民表示，當時聽到「砰」的聲響後，現場起火。另一位商戶表示，他的商鋪在爆炸區附近，發生爆炸後他已暫停營業。小區物業工作人員也表示，發生爆炸的位置在B區。

太原市120急救部門工作人員稱，事發後已有多名傷員被送醫救治，具體人數正在統計中。

人民網報導，爆炸影片在網路上瘋傳，可以看出建築物受損災相當嚴重，數輛停在街道上的車也被燒毀，不少居民焦急逃竄。影片中還能看到一名渾身是血的男子衝出火場，場面怵目驚心。拍攝者還以顫抖的聲音驚呼：「媽呀！就在我家門口！」

另據新京報報導，河南舞陽縣應急管理局發布事故通報，30日下午1時35分，舞陽縣經開區漯河美迪康生物科技有限公司發生蒸餾釜爆炸事故。截至3時50分，事故現場火勢已全部撲滅，未發生次生災害。另據現場認真搜救，事故造成一人死亡、三人受傷，目前傷者生命體徵穩定，善後工作正在有序開展。事故原因正在進一步調查中。