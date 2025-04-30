1200元一晚 西安酒店員工擅自刷卡入房 住客驚到送醫治療

西安麗思卡爾頓酒店的豪華雙床房，一晚要價1260人民幣。(取材自攜程旅行網站)

一名網友近日在社交媒體發文稱，自己與同伴在西安麗思卡爾頓酒店入住期間，遭遇酒店員工未經允許刷卡進入客房。事後，該網友因受到驚嚇引發呼吸性鹼中毒，被救護車送醫治療。

飯店人員擅自闖入房間，男子受到嚴重驚嚇，被救護車送醫治療。(取材自揚子晚報)

揚子晚報報導，當事人魯先生回憶，他透過線上平台預訂西安麗思卡爾頓酒店的豪華雙床房，每晚房價 1200多元(人民幣，下同，約166美元)，連住兩晚，共計約2585元。4月26日中午，他與同伴順利辦理入住。由於前一晚未能得到充分休息，二人便在客房門外掛了「免打擾」標識牌，打算小睡片刻。

當日下午2時40分左右，正在熟睡中的魯先生突然聽到刷卡開門聲，隨即客房內燈光全部亮起。驚醒後，他發現一名陌生人出現在房間內。魯先生當即大聲質問對方身分，對方回應是前來為客人送水果；對此擅闖行為，魯先生表示非常不滿，立即致電酒店工作人員。

「酒店工作人員在了解情況後，提出可以為我們升級客房。但這個事件讓我受到嚴重驚嚇，身體持續出現顫抖、發麻症狀，呼吸急促且無法自控，根本無法繼續休息。」魯先生說。因身體不適症狀持續兩個小時未見緩解，他再次聯繫酒店，並撥打急救電話。經醫院診斷，魯先生因受驚引發呼吸性鹼中毒，經過一個小時治療，身體才逐步恢復。

據報導，酒店事後向魯先生解釋，涉事員工因擔憂客人在房間內發生意外，才決定進房查看。「酒店說員工中午12時左右來送水果，發現我們處於『免打擾』狀態，到下午2時多依舊如此，因擔心客人在房間內發生意外，所以進入房間」，可是在魯先生看來，這個解釋太過牽強。他認為，作為高端酒店卻出現低級管理疏漏，與房價不符，且該事件已對他身體及精神造成損害。因此要求酒店給予相應賠償。

報導稱，西安麗思卡爾頓酒店位於高新區，是萬豪集團旗下的豪華型酒店，在預訂平台上，豪華雙床房標準房價為每晚1260元。