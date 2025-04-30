拿機上1袋堅果 海航空姐被開除 「判罰合理嗎」掀議

海南航空機上的堅果。（取材自「BUG」）

近日傳出海南航空空姐疑似拿了一包機上給乘客的堅果，而被解除勞動合約，引發熱議。空姐認為公司處理不服規定，海航相關部門人士則強調，公司內部制度十分健全，一切都是按照制度執行。

「BUG」欄目報導，涉事空姐葉子（化名）表示，3月31日晚，她的航班在海口落地後，一群檢查人員要求乘務員和安全員留下做調研。檢查人員打開她的箱子後，看到了一包機上提供的堅果，對方就拿出一張表格要求她簽字，「紙上寫的是本人誰誰誰，今天飛哪裡，什麼航班，拿了飛機上什麼東西，本人接受公司的處罰我已經知曉，類似這種話。」

4月2日，她被要求交出證件並停飛，4月7日，她被告知解除勞動合同，並下發通知書，上面寫著：觸犯了公司的規定，利用職務之便侵占公司財物，建議直接解除勞動合同，然後把一年之內犯的錯誤也都列舉出來，說結合本次事件予以從重處罰。

葉子當場拒絕簽字，但8日收到了解除勞動合同通知書，公司還通知她去海口辦手續，她目前還沒有去。葉子無奈地表示，自己從大學畢業就在海航工作，如今已經12年，且自己是乘務長並簽過無固定期限合同，「現在年齡超了，可能也找不了同行工作了。」

葉子指出，海航的客艙管理部管理手冊規定，私拿機供品的處罰是「技術資格降一級，薪資級別對套降級，扣減績效分五分。文件下發之日起重覆發生即給予調離崗位，留用察看處理。」合同等其他文件中並未有其他規定。她認為，海航對自己的解約處理是不符合規定的。

事件發生後，海航內部出現一篇名為「勿以惡小而為之」的評論文章，提到「某航司突擊檢查」事件，稱在員工入職或合同續簽時，已明確告知全體員工均應自覺遵守公司獎懲管理規定，其中明確規定如員工存在「利用職務之便侵吞、竊取、騙取或以其他手段非法占有公司財物的」行為，將會受到解除勞動合同的處罰。

海航突擊檢查機上供品並解約員工的事件爆出後，民航圈內一片譁然。有從業者憤憤不平，直言雖然航司都規定不允許私自拿機供品，其實很多空乘都拿過，直接開除有點處罰過重。由於海航2024年仍出現虧損，有網友認為公司是藉機炒人，「看來海航的確不行了」；但也有網友認為空姐的行為是偷竊，「偷東西就得開除」。