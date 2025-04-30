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火封2樓食客難逃生…遼陽飯店大火22死3傷 習令徹查

記者賴錦宏／綜合報導
遼寧省遼陽市一飯店29日發生大火，造成22人死亡、3人受傷的慘劇。（視頻截圖）
遼寧省遼陽市一飯店29日發生大火，造成22人死亡、3人受傷的慘劇。（視頻截圖）

遼寧省遼陽市一飯店29日發生大火，造成22人死亡、3人受傷的慘劇。正在上海視察的中國國家主席習近平指示，全力救治傷者，盡快查明原因，依法嚴肅究責。當地官方消息指，飯店經營負責人已被警方控制。

央視報導，網傳視頻可見，29日中午12時25分，遼寧遼陽市白塔區三里莊回遷樓附近一間飯店發生火災。火勢從二樓窗口猛烈竄出，迅速蔓延，現場濃煙遮天蔽日。路過民眾紛紛躲避，情況十分危急。

截至29日下午，事故已造成22人死亡、3人受傷，事故原因調查與善後工作仍在進行中；據報導，習近平對遼寧遼陽市白塔區飯店火災事故作出重要指示，強調全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員善後，堅決防範遏制重大安全事故發生。

港媒報導，有知情人士指出，該店裝修材料多為易燃物，外加當天颳大風，火勢蔓延極快，「滅火器沒什麼用」。

知情人士社交平台表示，發生事故的中餐館是「三里廚娘」，主要經營「火盆菜」、「辣滷菜」、「家常菜」等；從失火前照片看，門店外立面均為木材，一名遼寧網友指出，該店裝修疑似嚴重不合規，「全是易燃材料」，外牆火勢很大封住二樓窗戶，二樓食客想跳窗都逃不出來。火災中的22名遇難者死亡人員，多為被困於二樓包廂的顧客及廚房工作人員。

一名參與救火的商戶指出，事發時正值中午用餐高峰期，「當時颳大風，至少有6-7級，樹都被吹彎。一冒煙瞬間就起火，火大煙大，我們想拿滅火器救火但沒什麼用」。

另據「濟南零距離」報導，有資料分析，起火原因是飯店地下一層冷庫違規施工引發電氣線路短路，點燃了周邊易燃材料。此外，該飯店還存在建築防火分隔失效、「三合一」違規經營、消防通道被堵、員工缺乏消防培訓等問題，這些因素致使火勢迅速蔓延，人員難以疏散，最終釀成慘劇。

網友對此表示，「風太大了，還把門口停的電動車點著了」、「消防人員六分鐘就到了，但是也沒能阻止悲劇發生」、「中午又不是夜間，即使風再大也有過程，死這麽多人，還沒有爆炸發生 ，一定要揭開面紗」、「真的有點不理解，大白天的，飯店正在營業，怎麽能發展這麽大的火勢呢」、「廚房起火？廚房沒人嗎？用餐高峰期，按道理來說，不應該」。

法廣引述法新社報導，由於建築標準和防火措施不足，中國經常發生致命火災： 去年12月，中國山東城市榮成一處（冷庫）建築工地發生火災，造成九人死亡；今年1月，北京西北部的城市張家口，一家菜市場發生火災，造成八人死亡；而本月初，中國北方一家養老院發生火災，造成20人死亡。

遼寧遼陽市白塔區一飯店29日發生火災，共造成22人死亡、3人受傷。目前善後處置工...
遼寧遼陽市白塔區一飯店29日發生火災，共造成22人死亡、3人受傷。目前善後處置工作已全面展開。圖為事故現場。(中新社)

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