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河北男網紅跑馬拉松 闖女子賽道搶衝線 網：博流量無底線

中國新聞組／北京29日電
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「柳樹」衝線畫面。（取材自紅星新聞）
「柳樹」衝線畫面。（取材自紅星新聞）

近日河北定州半程馬拉松賽場上，一名男網紅「柳樹」以長髮造型參賽，在鄰近終點線時，他無視工作人員的阻攔，闖進女子賽道，還搶在女子冠軍前衝線，引發網友批評。賽後「柳樹」在社交平台上道歉，也一度傳出他遭禁賽三年。但定州馬拉松組委會工作人員表示，最終對該男選手的處理是要求其公開道歉，並取消本次賽事成績，沒有禁賽。

紅星新聞報導，河北定州20日半程馬拉松賽場上，當女子冠軍即將到達終點時，一名長髮男選手卻率先從女子衝線賽道完成衝線。之後志願者立即重新拉起橫幅，讓女子冠軍衝線。

「柳樹」闖入女子賽道，還搶在女子冠軍之前衝線。（視頻截圖）
「柳樹」闖入女子賽道，還搶在女子冠軍之前衝線。（視頻截圖）

這名男選手網名為「柳樹」，是石家莊一名網紅跑者，主業是一名理髮師。柳樹26日發視頻道歉，稱滿心悔恨，造成了很大負面影響，無比愧疚，深刻體會到錯誤，接受賽事主辦方的處罰。

在部分馬拉松賽事中，會在終點分設男女衝線區，並有工作人員為男女冠軍準備衝線儀式。此前的馬拉松賽事中，也出現過男選手進入女子賽道並搶在女子冠軍前衝線的情況。

定州馬拉松組委會工作人員表示，當時在終點前100多米，有裁判發現他跑進女道，但阻攔未果，終點前也有裁判試圖拉拽沒能成功。被他搶線後，志願者立即重新拉上線供女子冠軍衝線。

該工作人員表示，賽後裁判和組委會成員對其進行了批評，並在後續溝通中要求其公開道歉，組委會也與田協溝通，取消了他這次賽事的成績。但組委會並沒有對其禁賽三年，也沒有接到田協的相關處罰通知，不清楚消息來源是哪兒。

柳樹表示，就自己的錯誤向組委會道歉，賽後也第一時間向奪冠女選手道歉。

柳樹表示，自己留著長髮、打扮比較中性，會被人誤認為女選手。進入女子賽道後確實有裁判提醒他出錯，但他當時戴著耳機，只想著盡快衝線，沒有聽到，終點前再想變道已來不及。對於禁賽三年的說法，柳樹表示那幾天頻繁接到溝通電話，有人在電話中提到過可能會禁賽三年，但自己沒有收到正式禁賽通知，可能是電話中聽錯了。

對此，網友紛紛留言，「據網友們反映，這個人曾在多地多次闖女子賽道」、「為博流量無底線」、「其他城市馬拉松也應該禁賽他」、「應該把他帳號也禁了，博眼球」、「明顯是故意的，還狡辯，更讓人惡心」、「根本就是存心刷流量、博眼球」。

「柳樹」事後發布視頻道歉。（視頻截圖）
「柳樹」事後發布視頻道歉。（視頻截圖）

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