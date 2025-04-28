我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金屬探測設備故障 紐約市警校園安檢停擺緊急採購

亞當斯：紐約市槍擊案連5季減少 降至新低

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

北京中日友好醫院胸外科一名外型帥氣的肖姓副主任醫師近日遭妻子實名舉報婚內出軌多名醫護人員，中日友好醫院27日晚間發布通報稱，經核查，舉報材料反映的肖姓醫師個人問題基本屬實。根據相關規定，對肖姓醫師予以開除黨籍處分，並解除聘用關係。

魯中晨報報導，肖姓醫師對院方處理結果提出異議，強調「我有私生活問題，醫德沒問題！」

北京中日友好醫院胸外科肖姓副主任醫師遭妻子實名舉報婚內出軌多名醫護人員，目前已遭...
北京中日友好醫院胸外科肖姓副主任醫師遭妻子實名舉報婚內出軌多名醫護人員，目前已遭院方解聘。（取材自微博）

中日友好醫院位於北京市朝陽區，由日本政府無償捐助、中日兩國政府合作建設，1984年開業後就是北京重要的綜合醫院。中日友好醫院為大陸國家衛健委直屬醫院，屬三級甲等醫院，並且是北京大學、北京協和醫學院和北京中醫藥大學的臨床醫學院。

中日友好醫院官網訊息顯示，肖姓醫師畢業於北京大學醫學部，獲外科學博士學位。2017年7月至2018年8月在美國Mayo Clinic醫學中心和Washington University in St.Louis醫學院任訪問學者。2012年起，歷任中日友好醫院胸外科住院醫師、主治醫師、副主任醫師，並擔任北京協和醫學院碩士研究生導師。

網傳肖姓醫師出軌泌尿外科規培住院醫師董某瑩照片。(取材自微博)
網傳肖姓醫師出軌泌尿外科規培住院醫師董某瑩照片。(取材自微博)

肖姓醫師的妻子谷某某據稱是北京醫院的眼科專家，近日在網上實名舉報肖姓醫師婚內出軌多人，甚至與胸腔外科護士長到賓館開房間十幾次，讓護士長在短短三個月內，兩次懷孕，而兩次也都流產。

北京日報報導，對此，中日友好醫院27日晚間發布情況通報稱：「近日，我院收到實名舉報材料，反映胸外科副主任肖姓醫師違反生活紀律和醫德醫風問題。我院高度重視，立即組織調查核實工作，並第一時間對肖姓醫師作出停職處理決定。經核查，舉報材料反映的肖姓醫師個人問題基本屬實。我院根據相關規定，對肖姓醫師予以開除黨籍處分，並解除聘用關係。」

魯中晨報指出，針對中日友好醫院的處理決定，肖姓醫師回應稱「有異議」。肖姓醫師稱：「我和某護士長、某規培住院醫師是存在私生活的問題，但是網絡上指控我跟其他的人發生了關係，我是一概否認的，這沒有任何實據，給其他女士造成了很多困擾，我非常抱歉。」

原配在舉報信中附上肖姓醫師帶出軌對象去醫院產檢的照片。(取材自鳳凰網)
原配在舉報信中附上肖姓醫師帶出軌對象去醫院產檢的照片。(取材自鳳凰網)

針對其妻子指控，肖姓醫師甚至和出軌對象丟下已麻醉的病人，兩人一起離開手術室長達40分鐘。肖姓醫師辯稱，實際是他感覺自己身體異常，頭暈，手抖得厲害，實在無法開始手術。

肖姓醫師告訴大陸媒體，他已將相關情況多次向醫院紀委反映，現在紀委對他做出這麼嚴重的處罰決定，他對此有異議。肖姓醫師強調：「我有私生活問題，醫德沒問題！」

日本

上一則

考察女赤腳四度踩貴州4.8億年晶花池 學者：汙染不可逆

延伸閱讀

長和港口擬分拆出售 北京警告依法進行審查

長和港口擬分拆出售 北京警告依法進行審查
拋下手術病人與情婦消失40分鐘 北京醫遭解聘喊冤：我醫德沒問題

拋下手術病人與情婦消失40分鐘 北京醫遭解聘喊冤：我醫德沒問題
美中各有所需 關稅戰僵持將緩解

美中各有所需 關稅戰僵持將緩解
白酒瓶身造型抄襲北京「中國尊」 兩企業判賠45萬

白酒瓶身造型抄襲北京「中國尊」 兩企業判賠45萬

熱門新聞

前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
中國太陽能面板製造商天合光能位於越南的設施。（路透）

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

2025-04-22 10:40
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
多個電商平台將全面取消「僅退款」服務。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

2025-04-22 21:44

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現
鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷