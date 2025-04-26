還好攔住了…中留學生澳洲接詐騙電話 飛回四川取85萬現金

小姜取現，警方及時趕到勸阻圖。(取材自紅星新聞／圖據富順公安)

近日，四川自貢市富順縣公安局成功阻止一起電信網路詐騙，讓受害男子小姜取出來即將交給騙子的85萬元人民幣現金(約11.6萬美元)得以「轉危為安」。

據紅星新聞報導，小姜是中國在澳洲 求學的留學生 。 4月初，小姜接到一通電話，對方自稱是「墨爾本通信部」，聲稱小姜名下的電話卡涉嫌違規發送大量騷擾短信，情況嚴重的話會被遣返 回國。

小姜一時間慌了神，忙著向對方解釋。對方告知小姜，很可能是身分資訊被他人盜用，建議報警處理。同時，對方為他轉接中國某市警方。

電話轉接後，對方自稱是「趙警官」，說小姜名下的這張電話卡和另一張銀行卡涉及一起重大跨國洗錢案，需要接受線上調查。為了讓小姜徹底信服，「趙警官」發來「強制性資產凍結執行書」「刑事拘捕執行書」等文書。對方稱，他們也相信小姜是清白的，但是必須配合調查並簽署「保密協議」，否則會被逮捕。

「趙警官」告誡小姜，案件辦理期間除了要保密，還需隨時報告個人生活、學習動態。在此後的10多天，小姜陷入了「警方」的監控「牢籠」。接著詐騙方表示，如果小姜想洗脫「嫌疑」，必須以現金的形式繳納85萬元「保證金」，待案件查清後再返還給小姜。

為了盡快洗脫「罪名」，小姜以學校需要資產證明為由，向父親索要了85萬元。 4月18日，小姜依照對方指示從澳洲雪梨輾轉至四川自貢市富順縣某銀行提款。