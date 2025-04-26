搶健身器材 江西大學生控外籍生圍毆 校方疑刪文引眾怒

發視頻學生稱自己被多名外籍留學生圍毆受傷。（取材自微博）

一名江西理工大學學生昨在校內論壇發文爆料稱，自己在學校健身房與外籍留學生 因健身器械使用問題爭執，遭外籍留學生辱罵和毆打受傷。事件引發網路關注，網傳校方一度刪文，引發當事人和不少學生不滿，稱校方長期給外籍留學生「特殊待遇」是主因，要求校方嚴懲，不能讓外籍留學生在中國撒野；也有人認為大學生打架是常有的事，沒必要無限上綱。

綜合觀察者網、北京時間等媒體報導，這名自稱江西理工大學學生昨在網上爆料稱，自己4月23日晚上在健身房鍛煉時，健身器材突然被一名外國留學生不明原因拔掉，自己英文不好，就用中文和對方說「我正在用」。

外國留學生則很輕蔑地回覆：「Can you speak English（你能說英文嗎？）」，這讓這位爆料的學生覺得生氣，回了對方：「This is China（這裡是中國），你要說漢語」，但該外國留學生不理會，繼續逕自和他搶器材並佔用。

他表示，自己出健身房後，還遭到包括這名外籍留學生在內的多名外籍學生圍堵，對自己辱罵和毆打，甚至抱住自己讓其無法反抗，最後臉部受傷送醫。他質疑學校給予外籍學生「特殊待遇」，對方才如此囂張。目前，發視頻的學生稱自己已畢業，並指若學校7天內沒說法，就公開當天事件視頻。

事件在網上引發關注，不過該名學生的發文疑遭到刪文，引發許多該校校學不滿，認為學校長期給外籍留學生「特殊待遇」助長了他們的囂張氣焰，不少網民也要求嚴懲施暴的外籍學生。

學生和網民們紛紛留言：「在中國的土地上，不管你是那國公民，只要違犯了中國的法律，必將受到法律制裁」，「要是國內學生打外國人，肯定拘留，要是外籍學生在國內學生，你看著，以教育為主」，「大學可能為國際知名度，對國際留學生很包容」，「誰給他們的權利在中國土地上，還這麼囂張」。

也有網民認為目前事件僅有單方面說法，應待相關單位介入調查出真相後再評論 ，並認為：「學生起矛盾衝突很正常，這時不應該用本國學生或者留學生來標籤，不偏袒任何一方，公平公正處理，才是最佳方式」。

對此，江西理工大學國際交流與合作處工作人員回應稱，學校肯定會積極處理，處理結果會有相關通知。校辦工作人員表示，會和警方一起處理，不會偏袒任何一方。目前，警方介入，事件已進入司法調查程序。