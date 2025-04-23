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中外交部通報 去年深圳刺死日童兇嫌處決 日方稱核實中

中國新聞組／北京23日電
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去年9月18日，深圳十歲的日本男童在上學途中無故遭人襲擊身亡。圖為事發後，當地民眾前往學校獻花致哀。（路透）
去年9月18日，深圳十歲的日本男童在上學途中無故遭人襲擊身亡。圖為事發後，當地民眾前往學校獻花致哀。（路透）

深圳去年9月18日發生日本人學校10歲男童遇刺身亡案件，日本共同社22日引述日中相關人士報導稱，被以故意殺人罪判死刑的中國籍男性兇嫌鍾長春已被執行死刑。中國外交部21日向日本駐中大使館通報該消息。另外，中國、日本相互發布旅遊提醒。

但報導也指出，中國外交部並未公布死刑執行日期，日方正推進核實相關消息。

該名男童當時在學校大門外被一名中國籍男子持刀刺傷腹部，搶救不治死亡。因案件發生在去年9月18日，當日正好是1931年日軍開始侵占中國東北地區的「九一八事變」周年，有觀點認為這是針對日本人的犯罪，觸發中日政治社會敏感神經。

深圳市中級人民法院在今年1月的一審判決中指出，被告為了在網上博取關注而買刀殺害無辜的兒童。不過，判決中未透露是否針對日本人以及詳細動機。被告未提出上訴。

據日媒報導，今年1月鍾長春被判死刑。

日本放送協會報導，根據日本駐北京大使館消息，日本大使館21日收到中國外交部通知，表示已執行完刑罰。

中國去年接連發生日本人遇襲事件。去年6月，江蘇蘇州曾發生日本母子被割傷、作為校車引導員的中國籍女性身亡。而犯案的50多歲中國籍男子也被判死刑，駐北京的日本大使館在本月16日獲悉該男子已被行刑。

中國媒體對上述兩宗事件都低調處理。日本放送協會報導，在該兩宗事件，日本人遭到攻擊的原因尚未查明，居住在中國的日本人對安全的擔憂依然存在。

中央社報導，日本外務省日前針對有意赴中國校外旅行的學校發布安全提醒，應注意中國公共場所陸續有民眾遇襲，出發前應向官方提交旅行通知。中國外交部發言人郭嘉昆22日說，日方的安全提醒「惡意渲染中國安全風險，政治操弄意圖明顯」，中方強烈不滿。

但中國駐日本大使館此後也發布提醒，指近來日本社會「惡性治安案件呈增加趨勢」，且多地發生集體性食品衛生安全事件，有外媒提問中方如何解釋駐日使館的提醒？郭嘉昆則說，中方發布的提醒在媒體上有很多相關報導，是「各方都能看到的事實」。

日本 死刑 大使館

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