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「聯國證書」買得到 中國假證一條龍產業鏈 連查證官網也是假的

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記者透過「NATF學術顧問」購買的證書以及「NATF」網站的認證頁面。(新華社)
記者透過「NATF學術顧問」購買的證書以及「NATF」網站的認證頁面。(新華社)

聯合國開發計畫署（UNDP）駐華代表處近日透過聯合國微信公號發布聲明，稱一家名為「四川中青人才科技研究院」的機構，仿冒聯合國開發計畫署品牌標識，抄襲官方網站內容，虛假宣稱與其存在官方合作，並以此對中國學生實施欺詐活動。據了解，該機構從販售偽造證書到設置假認證網站，建構一條龍假證產業鏈。

新華社調查發現，「四川中青人才科技研究院」偽造的網站「https://unga.org/index」域名使用了聯合國大會的縮寫「UNGA」，在網站規畫上也用了與UNDP官網相同的官方標識和布局，發布的也是聯合國的相關新聞信息，以假亂真。

「四川中青人才科技研究院」提供的假證五花八門，「中青研究院學術顧問」表示，可以提供職業技能證書、競賽獎狀、志願者證書、結題證書、教授推薦信、聘書等多種證書。如果是要申請海外留學，需要國際組織實習證明，有從3000元到59800元不等的「聯合國UNGA志願者」項目可供選擇，並稱只要完成相關工作就可得到聯合國官方出具的實習證書、推薦信等。

該「顧問」更強調付款後可安排實習，且「官網可查」。而「顧問」提供的項目申請網站，正是UNDP聲明指向的山寨網站。

該機構除了有山寨國際組織網站外，還設有「中青人才科技研究院」網站。在該網站上，該機構自稱為「國家級科研機構」、「由數十名優秀科研人員組成，發表的高水平SCI論文數量超過100篇……」；仔細查閱後發現，網站的許多內容都「搬運」自其他機構官網。

這些假證不缺市場。在淘寶網上，一家售賣NATF證書的店鋪就有上千條銷售記錄，但證書到手後，買家只能吃啞巴虧。一名「小紅書」用戶於某就表示：「這個沒用，不在教育部認可名單裡，純屬收錢給證明。」

調查發現，目前還有許多類似的假證在網上售賣，打著「高效出證」、「短期項目」、「遠程實習」、「背景提升服務」、「國際競賽證書」旗號的網店比比皆是。

「四川中青人才科技研究院」偽造網站與UNDP官方網站的對比圖。(取材自聯合國微信...
「四川中青人才科技研究院」偽造網站與UNDP官方網站的對比圖。(取材自聯合國微信公眾號)

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