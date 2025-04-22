鄭州醫號稱治百病 她花3.6萬「血液凈化」衛健委：違法

有老人在鄭飛醫院花費3萬多人民幣做血液淨化。(取材自小紅書)

河南鄭州 鄭飛醫院近日傳出有87歲老人花了36800元（人民幣，下同，約5076美元做血液淨化，號稱可治百病、延年益壽、「2小時見證奇蹟」，後來家屬發現治療費用是轉進私人帳戶，所謂血液淨化科的「張主任」事後也被發現不是醫院技術人員。此事遭媒體踢爆後，鄭州市衛生健康委員會開鍘，稱核查後發現鄭飛醫院存在違法違規行為，擬對其作出撤銷血液淨化技術備案、相關責任人暫停執業活動的處理決定。

綜合九派新聞、「小莉幫忙」等媒體報導，鄭州孫女士87歲的母親經朋友介紹，認識了鄭飛醫院血液淨化科的「張主任」，「張主任」聲稱血液淨化治療是將「1180多種毒素，精準地從血液裡給分離出來，做到血液淨、百病消。」孫女士的母親瞞著家人花費36800元做了一次血液淨化治療，但孫女士後來發現，母親做治療的錢轉到了「張主任」的私人帳戶上，懷疑這裡面有「圈套」。

從孫女士提供的轉帳截圖可看到，這位「張主任」名叫張根忠。據孫女士母親回憶，當時，這則「血液淨化2小時見證奇跡」的廣告在鄭飛醫院的大廳裡滾動播放，「張主任」還親自開車接她去往醫院會議室，向她介紹血液淨化治療的好處。

事情曝光後，有鄭飛醫院的工作人員透露醫院沒有血液透析科這個科室，鄭飛醫院副院長任紅兵則說「（張根忠）不是我們的技術人員。」張根忠隨後也直言，「（醫院）身份不真實，是虛假的身份，就算是欺騙，那也是善意的欺騙。」

鄭州市衛生健康委員會經核查後，21日發布通報，稱鄭飛醫院具有開展血液淨化技術的資質，但在診療過程中存在超適應證診療、未按規定履行告知義務、未按規定填寫病歷資料的違法違規行為。下一步將依據相關法律法規的規定，擬對鄭飛醫院作出撤銷血液淨化技術備案、相關責任人暫停執業活動的處理決定。