「跟要飯似的」北京大爺嫌地鐵農民工髒…下場是行拘

圖左男子指責身旁穿著工服的男子「跟要飯的似的」。（視頻截圖）

一名大叔近日搭乘北京地鐵 時，因嫌棄鄰座身穿工服的男乘客「衣服髒」，當場辱罵對方「跟要飯的似的」、「中國有句話叫笑破不笑補」、「沒人教育你？」等語。男乘客低調應對，大叔卻愈罵愈起勁，一名女乘客挺身而出，直接坐到了穿工服男乘客旁邊說：「我願意跟他挨著，我不嫌棄」，霸氣反擊獲官媒點讚，開罵的大叔則已被行拘。

綜合媒體報導，這事發生在北京地鐵五號線上。北京地鐵5號線上，一名趙姓男子不滿意旁邊坐了一位衣著沾滿灰塵的農民工，不停大聲辱駡。趙男說道：「沒人教育你？你這麼大歲數活明白點好不好？穿這一身跟要飯的似的，弄一身灰……」。

坐在農民工另一邊的工友看不下去，起身跟趙男吵了起來。趙男還很有理說：「我為什麼不罵別人？你不是髒，你是不懂尊重別人。我也打工，但我出來得換身衣服。」

農民工主動息事寧人：「你別在這擾大家的興，我穿破衣裳……」趙男打斷他又開始說：「你不是破，中國有句話叫『笑破不笑補』。」

其他乘客路見不平，一名女子看不下去對趙男說：「您別在這坐著了，我願意跟他挨著，您可以換一個位置。」又輕聲安撫鄰座乘客：「沒事兒。」

該女耐心向趙男解釋：「不是每個人都有時間去換衣服，別用自己的要求去要求別人，如果你覺得不舒服可以站起來或者跟別人去換。」

趙男仍理直氣壯：「我憑什麼站起來呀？你別站在道德制高點去要求別人，你願意靠著你靠著，我不願意靠著。」

該女再回應：「是您站在道德制高點要求別人。」

據北京公交警方通報，趙男多次辱罵乘客，擾亂乘車秩序，已依法對他行政拘留。央視發文「為挺身而出的女乘客點讚」，北京日報旗下的「長安街知事」也稱「北京地鐵，永遠歡迎沾著泥巴的勞動者」。