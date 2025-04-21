河南女舉報1董座出軌、讓她多次懷孕 對方反咬被警打臉

董女實名舉報河南中鋼網科技集團董事長姚某某婚內出軌，讓自己多次懷孕並人工流產。(取材自大風新聞)

近日，河南一名33歲的董女士在社交平台發布視頻，實名舉報河南中鋼網科技集團董事長姚某某婚內出軌，導致自己多次懷孕並人工流產。姚某某反駁指控，說自己和董女沒有任何小三、情人或男女朋友關係，並在去年11月向警方報案稱被敲詐勒索；但警方表示，在與當事人了解情況後，敲詐勒索一案不成立，形同打臉姚某某。

現代快報報導，董女士在舉報信中稱自己與姚某某自2019年6月起相識，隨後發生關係。在2020年11月第一次懷孕並進行流產手術，在2023年3月再次懷孕，同年5月進行流產手術，其間姚某某多次向董女士轉帳作為補償。她更向記者提供通話錄音，稱這些是姚某某與董女士母親、董女士本人就懷孕、流產的補償進行討論的錄音。

其中一段錄音是姚某某向董女士的母親表示：「不管怎麼樣，我確實做得不對，我也不知道她不採取措施，就那一次她就懷孕了。」除錄音外，董女士還提供了兩筆微信轉帳記錄及一筆銀行轉帳記錄，顯示姚某某在2023年5月7日、2023年5月15日、2024年8月5日，分別向董女士轉帳10000元、30000元、5000元。

針對婚內出軌等指控，姚某某回應：「她說的都是假的，我不但和她沒任何的小三、情人或者男女朋友關係，更不可能和她在一起生活過一天的時間。」並出示一張受案回執照片，顯示姚某某向鄭州市公安局鄭東新區分局報案稱被敲詐勒索，鄭東新區分局刑事偵察大隊已受理。但民警表示，在經過調查後，以下發了不予立案通知書。

據了解，姚某某2022年被評為河南省優秀企業家，2023年2月獲評河南省優秀民營企業家，2024年4月18日獲評河南省勞動模範和先進工作者。網友嘲諷，「河南省的勞動模範和先進工作者是幹這事的？」還有人稱應該把這些榮譽追回撤銷。

但也有網友認為董女士與姚某某相差21歲，兩人一個圖財、一個圖色，「都在打對方的算盤」。還有網友吐槽「四萬五還分三次，這麼摳門的董事長，我都想報警」。