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山西國道突現大坑 4車追撞釀2死 網質疑：偷工減料

記者謝守真／綜合報導
突然塌陷的路面。(取材自大風新聞)
突然塌陷的路面。(取材自大風新聞)

中國山西近日一條國道發生塌陷事故，造成4輛汽車追撞，截至目前，已導致2人死亡。官方指出，初步調查，指該路段由於地表水入滲和地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。但有網友批評，目前並非災害雨季，政府應該怎麼解釋，「是否施工有大面積偷工減料？」

綜合央視新聞、香港01等媒體報導，4月20日，山西省潞城公路管理段發布通報指出，4月16日凌晨1時40分許，地點在國道309線山西省長治市潞城區K810+530處上行線（黎城至潞城方向）發生塌陷，路面出現大洞，造成4輛汽車追撞導致2人死亡。

從網路曝光的現場視頻可看到，路面塌陷出現一個大坑，多輛貨車失控撞向路邊，有的車輛車頭都沒了一半，毀損嚴重。有死者家屬稱，父親今年55歲，16日凌晨1時40分左右，駕駛貨車行經該路段，路面突然塌陷，「車輛墜落又被彈起來，我父親被甩出駕駛室，造成車毀人亡」。家屬強調，父親是正常行駛，貨車沒有超載。

事故發生後，潞城公路管理段會同醫療、交通警察、緊急等部門，第一時間趕赴現場實施救援，進行緊急處置。經現場核實，塌陷坑洞長2.9公尺、寬2.9公尺、深1公尺。該路段建於1987年，屬於二級公路，最近一次於2020年對路面層進行過加舖。經專家初步調查分析，該路段因地表水入滲及地下水滲流、潛蝕造成濕陷，路基形成空洞，導致突發性塌陷。目前，路面塌陷及事故原因正在進一步調查，16日至23日對該路段進行全封閉道路施工，禁止車輛通行。

消息一出，在微博上立刻掀起議論，有網友評論稱，「也不是災害雨季，看你們咋解釋？」「常修，咋修不明白」「哎，去年廣東梅州車禍無聲無息過去了」還有人質疑道，「山西今天交通事故頻傳？是否施工有大面積偷工減料？」

山西條國道路面塌陷，造成4輛汽車追撞，車輛嚴重損毀。(取材自極目新聞)
山西條國道路面塌陷，造成4輛汽車追撞，車輛嚴重損毀。(取材自極目新聞)

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