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貨車在重慶高速路上輪胎脫落 一路滾進服務區撞死女子

中國新聞組／北京19日電
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女子因避讓不及，被飛速滾來的輪胎當場撞出數米外。(視頻截圖)
女子因避讓不及，被飛速滾來的輪胎當場撞出數米外。(視頻截圖)

重慶永川一處高速服務區日前發生離奇致命事故。一輛在高速路行駛的重型貨車的輪胎突然脫落滾進服務區，將在服務站休息的女子撞飛數米後致其不幸身亡。「飛來橫禍」的監控畫面曝光後，責任歸屬引發輿論關注。

來源：中國民生新聞

極目新聞報導，經警方核實，事故發生於4月10日14時50分左右，地點為G85銀昆高速重慶段鄰近永川服務區。當時，劉姓男子（30歲）駕駛重型半掛牽引車，車輛第3軸外側輪胎突然脫落，隨即向前滾入服務區，撞倒48歲行人黃姓女子，造成其當場死亡。

輪胎在高速上滾動過程中，周圍車輛發現後緊急避讓，並未發生交通事故，也未波及其他人員或財產。

據悉，死者為一輛危險化學品運輸車輛的押運員，事發時與丈夫及保安一同停車休整。當地警方已介入調查，相關責任正在進一步釐清。

報導指出，北京澤亨律師事務所胡磊律師表示，若事故源於車輛維護不當，駕駛人及所屬公司須承擔主要責任，並可能涉及「道路交通安全法」下的刑事責任問題。倘若司機存在重大過失，將可能觸犯過失致人死亡罪。胡磊指出，若高速管理部門未設置完善防護設施或未及時排除安全隱患，也可能需負擔補充責任。

女子因避讓不及，被飛速滾來的輪胎當場撞出數米外。(視頻截圖)
女子因避讓不及，被飛速滾來的輪胎當場撞出數米外。(視頻截圖)

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