我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅戰、是否投資英特爾？台積電回應了

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

廣東22歲女手術成功 在復甦室缺氧30分鐘 醫護竟沒發現

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
盧曉丹生活照。（取材自大河報）
盧曉丹生活照。（取材自大河報）

廣東省汕頭市22歲女子在廣東省第二人民醫院接受輸卵管堵塞微創手術後，被推入復甦室等待全麻甦醒，卻因缺氧達30分鐘導致腦死亡。家屬稱，復甦室醫護人員未發現喉罩阻塞氧氣供應，患者血氧驟降時，報警儀器報警醫護人員未及時處理造成。院方稱原因仍在調查。家屬已向廣州市海珠區衛生健康局提交醫療事故鑑定申請，要求醫院追責並公開道歉。

來源：YouTube

大河報報導，盧曉丹（化名）家屬馬先生稱，嫂子和哥哥婚後原計畫要個孩子，因查出輸卵管堵塞，3月10日前往廣東省第二人民醫院琶洲院區進行微創手術。下午2時半醫師告知手術順利，之後嫂子就被推入復甦室等待甦醒，患者由醫院監護人員負責照顧。由於等待時間太久未見患者被推出，哥哥曾詢問希望進入照看，護士以「術後患者形象不是很雅觀」為由拒絕。

在焦急等待兩個多小時後，「出來的醫師告訴我們，患者需立即轉入ICU，並未說明造成原因。」馬先生說，這時已是下午5時06分。

家屬提供麻醉記錄單顯示，患者血氧飽和度在14：45從98%降到50%，在15：00數據缺失，直到15:15，血氧飽和度恢復為96%，這段血氧值不正常時間為30分鐘。

22歲的盧曉丹（化名）腦死亡後靠呼吸機維持生命。（取材自大河報）
22歲的盧曉丹（化名）腦死亡後靠呼吸機維持生命。（取材自大河報）

馬先生說，「從3月10日算起到現在已經38天了，現在嫂子還在ICU，仍靠呼吸機維持心跳。」

家屬提供了一段與醫院交涉的錄音，錄音中一位麻醉科主任張醫師說，患者送到復甦室後，有一位一線醫師全程陪在患者身旁。可能因為喉罩的移位導致患者呼吸道受阻，氧氣沒能有效送達患者進行供氧。家屬質問血氧下降後，監護儀應該報警，為何醫務人員不知道？張醫師回答，因為監護醫師觀察不到位，對報警的警惕性不夠，對此院方也是痛心疾首。

馬先生說，責任醫護至今沒有出來道歉。至於復甦室裡的監控，院方稱去年就壞了。

「現在嫂子沒有意識。我們向海珠區衛生健康局提交了醫療事故鑑定的申請資料，家屬的訴求是希望醫院正式道歉，並嚴肅追責。「我們特意從汕頭到這家省級三甲醫院就醫，就是信任它的專業水平，沒想到竟因低級失誤致人腦死亡。」馬先生痛心地說。

廣東省第二人民醫院一位醫患科科長表示，他們正按照醫療糾紛原則進行處理，對「報警儀報警但未被察覺」及醫療監護人員是否失職，也還在積極調查。

4月17日下午，馬先生表示，經過媒體的介入，醫院領導現在非常重視，已出面跟家屬表達願意澄清具體原因和對涉事醫師進行追責。

上一則

河北9歲女童25樓墜到7樓平台奇蹟生還 喊「媽媽救我」

下一則

黃仁勳會上海市長 稱以「最好方式」服務中國市場

延伸閱讀

美中貿易戰／浙蘇粵出口商集體放假 形勢幾十年來最糟

美中貿易戰／浙蘇粵出口商集體放假 形勢幾十年來最糟
改善經前症候群 止痛藥非萬靈丹 續發性經痛恐須手術

改善經前症候群 止痛藥非萬靈丹 續發性經痛恐須手術
亞洲首例 28歲女魚刺食道穿孔致肺切除 嘉基內視鏡縫線術救了她

亞洲首例 28歲女魚刺食道穿孔致肺切除 嘉基內視鏡縫線術救了她
「花邊教主」惡女死因曝光 昔動肝臟移植手術　　

「花邊教主」惡女死因曝光 昔動肝臟移植手術　　

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高