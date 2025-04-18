廣東22歲女手術成功 在復甦室缺氧30分鐘 醫護竟沒發現

盧曉丹生活照。（取材自大河報）

廣東省汕頭市22歲女子在廣東省第二人民醫院接受輸卵管堵塞微創手術後，被推入復甦室等待全麻甦醒，卻因缺氧達30分鐘導致腦死亡。家屬稱，復甦室醫護人員未發現喉罩阻塞氧氣供應，患者血氧驟降時，報警儀器報警醫護人員未及時處理造成。院方稱原因仍在調查。家屬已向廣州市海珠區衛生健康局提交醫療事故鑑定申請，要求醫院追責並公開道歉。

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大河報報導，盧曉丹（化名）家屬馬先生稱，嫂子和哥哥婚後原計畫要個孩子，因查出輸卵管堵塞，3月10日前往廣東省第二人民醫院琶洲院區進行微創手術。下午2時半醫師告知手術順利，之後嫂子就被推入復甦室等待甦醒，患者由醫院監護人員負責照顧。由於等待時間太久未見患者被推出，哥哥曾詢問希望進入照看，護士以「術後患者形象不是很雅觀」為由拒絕。

在焦急等待兩個多小時後，「出來的醫師告訴我們，患者需立即轉入ICU，並未說明造成原因。」馬先生說，這時已是下午5時06分。

家屬提供麻醉記錄單顯示，患者血氧飽和度在14：45從98%降到50%，在15：00數據缺失，直到15:15，血氧飽和度恢復為96%，這段血氧值不正常時間為30分鐘。

22歲的盧曉丹（化名）腦死亡後靠呼吸機維持生命。（取材自大河報）

馬先生說，「從3月10日算起到現在已經38天了，現在嫂子還在ICU，仍靠呼吸機維持心跳。」

家屬提供了一段與醫院交涉的錄音，錄音中一位麻醉科主任張醫師說，患者送到復甦室後，有一位一線醫師全程陪在患者身旁。可能因為喉罩的移位導致患者呼吸道受阻，氧氣沒能有效送達患者進行供氧。家屬質問血氧下降後，監護儀應該報警，為何醫務人員不知道？張醫師回答，因為監護醫師觀察不到位，對報警的警惕性不夠，對此院方也是痛心疾首。

馬先生說，責任醫護至今沒有出來道歉。至於復甦室裡的監控，院方稱去年就壞了。

「現在嫂子沒有意識。我們向海珠區衛生健康局提交了醫療事故鑑定的申請資料，家屬的訴求是希望醫院正式道歉，並嚴肅追責。「我們特意從汕頭到這家省級三甲醫院就醫，就是信任它的專業水平，沒想到竟因低級失誤致人腦死亡。」馬先生痛心地說。

廣東省第二人民醫院一位醫患科科長表示，他們正按照醫療糾紛原則進行處理，對「報警儀報警但未被察覺」及醫療監護人員是否失職，也還在積極調查。

4月17日下午，馬先生表示，經過媒體的介入，醫院領導現在非常重視，已出面跟家屬表達願意澄清具體原因和對涉事醫師進行追責。