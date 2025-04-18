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杭州地鐵出入口像棺材？ 集團回應：是具科技感的蟲洞

中國新聞組／杭州18日電
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杭州地鐵創景路站出入口設計被網民吐槽像棺材。（視頻截圖）
杭州地鐵創景路站出入口設計被網民吐槽像棺材。（視頻截圖）

杭州地鐵位於創景路地鐵站的出入口，近日因其獨特的外觀設計引發熱議，有網民吐槽其「像棺材一樣」，質疑如此觸霉頭的設計是如何通過驗收的。杭州市地鐵集團工作人員則回應稱，該出入口的設計是呈「馬鞍形」，核心區域圖案設計靈感來自於「蟲洞」的科技感形象，設計和建設都經過專業的評審和論證。

據讀特新聞報導，網傳視頻顯示，被吐槽的地鐵站出口上方呈藍色弧形結構，邊緣部分突出，頂部有杭州地鐵標誌。在相關視頻的評論區，有網民稱「第一眼就看成了棺材」，「外棺大氣，內逝豪華，盡顯亡者風範」，「這怎麼能說像棺材呢？不就是嘛」，「用活人來祭祀？」。

據了解，視頻中的建築為杭州創景路地鐵站G出入口，於2022年9月22日開通。據杭州網此前報導，創景路站出入口是杭州地鐵目前唯一的一個異型出入口。G出入口位於餘杭中央公園內，呈「馬鞍形」，出入口頂部鋪設藍色玻璃穹頂，穹頂中央。

杭州市地鐵集團工作人員表示，已經關注到了網上的相關情況。「這地鐵口從建好到現在就是這個造型，創景路站G出入口作為特色車站的一個特別出入口，的確有別於普通標準出入口，設計之初也融入了科技和現代理念」，設計理念是將星空和科幻元素作為設計靈感，通過藝術燈光來塑造空間氛圍。核心區域的圖案設計靈感來源於「蟲洞」的形象。

上述工作人員稱，創景路地鐵站位於餘杭中央公園，屬於杭州未來科技城CBD核心區域。基於創景路站周邊未來規畫的高端商務寫字樓集群，設計方案提取現代寫字樓的建築語言，以玻璃幕牆為基底，與周邊建築群落實現有機融合。

至於是否會根據市民的反饋重新調整地鐵站出入口的設計，該工作人員表示，出入口的設計和建設都經過專業的評審和論證，後續是否有調整，將根據實際情況進行評估，認真考量。

對於杭州地鐵集團的「科技理念」說法，仍有不少網民不以為然：「荒郊野地這個形狀你告訴我是科技感」，「請問哪裡科技感了」。

地鐵站 中央公園

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