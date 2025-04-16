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訂婚強暴案二審仍判3年 審判長：處女膜狀況無關性行為

中國新聞組／綜合報導
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兩人在電梯裡摟抱畫面。(取材自極目新聞)
兩人在電梯裡摟抱畫面。(取材自極目新聞)

受到矚目的山西大同「訂婚強姦案」二審16日結束，大同市中級人民法院依法對席姓男子公開宣判；法院裁定駁回上訴，被告席男維持有期徒刑三年。本案自2023年5月5日，席男因涉嫌強姦被陽高縣警方帶走立案調查至今，在他被羈押的712天裡，他與母親只見過兩次面；進入法庭前，男方母親崩潰大哭。

央視報導，二審法院審理查明，2023年1月30日，上訴人席男與被害人經當地婚介機構介紹認識後確定戀愛關係；5月1日，雙方訂立婚約；5月2日下午，席男不顧被害人反抗，強行與其發生性關係。山西省陽高縣人民法院一審以強姦罪判處席男有期徒刑三年，判後席男提出上訴。

二審法院認為，上訴人席某某違背被害人意志，強行與之發生性關係的行為構成強姦罪。一審法院認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，審判程序合法。一審法院考慮到席某某與被害人屬戀愛關係，且在被害人一方報警後，經公安機關電話通知，席某某主動到公安機關接受調查，故酌定對其從輕處罰，量刑適當。綜上，裁定駁回上訴，維持原判。

同日，本案所涉婚約財產糾紛案二審宣判。二審法院審理查明，一審法院立案前，女方已將10萬元彩禮款及兩枚戒指退至婚介機構，婚介機構通知男方領取，男方拒不領取，一審法院判決駁回男方關於返還婚約財物的訴訟請求。二審法院認為，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，故判決駁回上訴，維持原判。

澎湃新聞報導，關於「訂婚是否意味著性行為有默示同意」？審理上訴案的審判長指出，與婦女發生性行為不能違背其意志，與雙方是否訂婚沒有關係。

審判長並提出電話錄音證實，席男與被害人母親通話時確實表達性侵行為，在偵錯階段也供述了與被害人發生性行為的具體細節。綜合現場臥室證據、電梯監控視頻及女方手腕、雙臂有瘀青等證據，足以認定席男強姦被害人的事實。

對於外界關切的「處女膜未破裂是否影響強姦罪的認定」？審判長稱，處女膜狀況屬個人隱私，不應公開揭露。處女膜狀況無法證明是否有性行為，國內外醫學界對此已形成共識。

兩人的訂婚宴。(取材自極目新聞)
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