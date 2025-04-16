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深圳七旬婦被誤診罹癌 遭切5器官離世 法院判醫院賠償

中國新聞組／綜合報導
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老人的病理報告。(取材自津雲新聞)
老人的病理報告。(取材自津雲新聞)

香港大學深圳醫院（以下簡稱港大深圳醫院）2018年對一名77歲老人實施了「胰腺癌手術」，切除老人五個器官，術後三個多月，老人離世；沒想到家屬查看病歷，竟發現老人並沒有罹癌，家屬提告，法院最後判決港大深圳醫院承擔全部賠償責任。

津雲新聞報導，該老人女兒郇女士提起醫療損害責任糾紛民事訴訟，對判決表示滿意，但認為主治醫生應負有刑事責任，她向公安機關報案。郇女士表示，母親張玉華曾經當過兵，身體素質很好，「如果母親當初沒有做那個手術，或許現在依然健在」。

2018年8月，77歲的張玉華到位於深圳市福田區的港大深圳醫院體檢，該醫院為當地三級甲等醫院。經體檢，張玉華膽管有擴張，被該院肝膽胰外科收治入院。

張玉華接受了彩超、CT等檢查，都沒有發現任何占位，五項腫瘤標誌物檢驗中，只有兩項比正常值略高。郇女士說，母親的主治醫師要求進行用於診斷胰腺疾病、膽道疾病的ERCP手術，病理報告顯示，由於細胞成分極少且部分細胞退變，不足以明確診斷。

接著又按照主治醫生要求，張玉華被送到廣州中醫藥大學金沙洲醫院做PET-CT檢查，診斷意見為「考慮為惡性腫瘤可能性大」。

郇女士不滿港大深圳醫院沒有進行進一步的檢查，就確診是胰腺癌，張玉華幾天後再度被推進手術室，醫院通知是「胰腺癌手術」。郇女士說，手術後母親身體一天比一天差，吃不了東西，不停拉肚子，虛弱得不得了，醫生下了幾次病危通知書，最後張玉華在12月2日辭世，死因是肝功能衰竭。

據報導，郇女士到醫院打印母親的病歷，在該醫院的一份病理圖文報告中看到，母親的膽囊、周圍的淋巴、胰腺、十二指腸、遠端胃等，均未見惡性證據。「沒有癌症，為何要切掉五個器官？老人五個消化器官被摘除，沒辦法代謝，其他器官慢慢逐漸衰竭，導致離世」。

郇女士認為，港大深圳醫院根據廣州中醫藥大學金沙醫院出具的那份「胰腺惡性腫瘤可能性大」的報告，便將母親診斷為胰腺癌是錯誤的，還給她做了全胰腺切除術，最終導致母親三個月後去世，該醫院的醫療行為存在重大過錯。

香港大學深圳醫院。(取材自津雲新聞)
香港大學深圳醫院。(取材自津雲新聞)

腫瘤 癌症 香港

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