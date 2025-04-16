四通橋事件又現…成都掛布條要民主 籲政治體制改革

網傳15日凌晨，有人在成都一座天橋上掛出抗議布條。（取材自微博）

網傳15日凌晨，有人在四川成都茶店子客運站外的天橋上掛出抗議布條，呼籲中共 推動政治體制改革。根據網上訊息，這三幅白色長布條分別以紅字寫著：「沒有政治體制改革就沒有民族復興」、「人民不需要一個權力不受制約的政黨」，以及「 中國不需要誰指明方向，民主才是方向」。

本報系聯合報報導，目前尚不清楚，這三幅白布條是由何人冒險掛出的。

2022年20大 召開前，10月13日在北京四通橋曾有抗議人士掛出寫著「不要核酸要吃飯 不要封鎖要自由」等內容的抗議布條，引發全球關注。

事後據信，掛出這幅抗議布條的是網名「彭載舟」的黑龍江人彭立發。彭立發1974年1月7日，現年51歲，網上消息稱，「四通橋事件」後，彭立發很快就遭祕密逮捕，迄今依然下落不明。

據社媒X平台知名帳號「李老師不是你老師」披露，疑似掛出這三幅布條的中國民眾向他發出電子郵件表示，「這個標語我已經準備一年了，希望幫忙傳播一下」。但「李老師」15日晚7時58分發文表示，這名懸掛者已經失聯13個小時。

根據這名目前身分不詳的懸掛者說法，他掛上布條的地方是成都市茶店子客運站外的人行天橋，材料就是布條和A4紙，郵件中還附上了布條頂端綁在天橋欄杆底部的相片。

這名懸掛者在最後一封寄給「李老師」的電子郵件中表示，「現在經過的人很多，也有很多人駐足」、「應該過不了多久就被抓了」、「希望早日實現民主吧」。