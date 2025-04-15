江西男為洩憤、飆128時速撞死1家3口 其父還辯是天災

行車記錄儀拍下被撞擊前，一家三口最後身影。(視頻截圖)

江西景德鎮一名20歲廖姓男子與女友在車上發生爭吵，情緒失控下將車輛開到時速128公里，撞上一家三口致死，其中包括一名不滿周歲的嬰兒，事發後肇事男子的父親還對受害者家屬說「我兒子撞死了你家屬是天災，你們來搞我兒子是人禍」。這起案件於15日開庭審理，死者家屬胡女士說要幫兒孫一家討回公道，要廖男一命抵三命。

綜合極目新聞、大河報等媒體報導，這起車禍事件發生在2024年10月，當時廖男和女友在電動車 上發生口角爭執，電門踩到100%，女友哀求他「慢點」，廖男短暫停頓後，卻再次將電門踩到底，撞上準備過馬路的一家三口，未滿周歲的嬰兒當場死亡，兩名大人經搶救無效離世。

胡女士表示，當天兒子一家正在回家吃晚飯的路上，她打了二、三十通電話都沒人接，直到交警接起兒媳的電話才知道出了事，「我們感到天都塌了」。

胡女士表示，兒子有點內向，但工作勤勤懇懇，「上級領導都喜歡他」，兒媳婦也特別孝順。事發後，胡女士及其老伴患上了「創傷後應激性障礙」、「重度抑鬱」，兩人靠安眠藥入睡，每天只能睡一兩個小時，每當早上一清醒，眼前就閃現出孩子們離開的天數。

肇事者家屬的態度更讓他們無法接受，在胡女士播放的一段通話錄音中，廖男的父親稱「我兒子撞死了你家屬，這是意外，這是天災，你們過來搞我兒子，這是人禍，一個是天災，一個是人禍。一個是人為的，一個是沒法控制的。」