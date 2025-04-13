「全網最早大風預測」博主 是北京高校大二生

氣象科普博主「氣象之語」預測到了此次大風天氣。(取材自北青網)

10日10時30分，北京市氣象台提前發布大風橙色預警，預計11日晚5時起北京將迎來一次極端大風天氣，12日局地陣風可達13級以上。不過在預警發布之前的7日晚，就有氣象科普博主「氣象之語」預測到了此次大風天氣，並在社交平台上發布了預警帖子，成為「全網最早大風預測」者。而他是一名北京工商大學的大二學生。

北京青年報報導，「氣象之語」小趙在文中提到，4月12日城區極大風速可能達到100km/h，山區和淺山區陣風可能飆到13-16級，北京即將迎來近年來最強系統性大風過程之一。並且在筆記中提到，「氣象部門大概率會發布橙色甚至紅色預警，請大家務必關注官方信息，保護自己和家人！」

該帖中的最大風力時段、最大風力極值都與氣象部門在幾天後發布的信息極為接近，甚至北京發布的大風橙色預警都精準預測。目前這篇大風預警的帖子已有超800條評論，其內容也被轉發到各大社交平台。

小趙表示，這篇大風預警的文章也是他綜合了多方數據，經過了幾天的觀察判斷後才發出的，而做氣象科普完全是業餘愛好。