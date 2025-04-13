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大風+暴雪+沙塵 極端天氣籠罩半個中國 航班、高鐵紛停

中國新聞組／北京13日電
河南居民落地窗被整扇「拔」走。(視頻截圖)
河南居民落地窗被整扇「拔」走。(視頻截圖)

大風、暴雪、沙塵等極端天氣12日襲半個中國。華北地區罕見「極端大風」，天津吹出14級強風，破1951年以來極值，北京逾千路樹被吹倒。華北交通大受影響，3200多個空中航班取消，多條高鐵停運，高速公路封閉或減速等。河南也現15級強風，颳走民房整扇落地窗，居民嚇得直呼「活久見」。浙江等南方多個省市也出現罕見現沙塵天氣，空氣質量指數「爆表」。

來源：YouTube

因溫帶氣旋導致大風沙塵，華北、黃淮多地昨進入大風「最強時段」，全國有逾500個氣象觀測站的大風「破紀錄」。12日下午北京最大陣風在門頭溝，風速達每秒45.2公尺（14級）。天津也出現14級大風，突破1951年以來的歷史極值。河南省最大風力甚至達15級，40個國家氣象站最大風速達到或突破4月歷史同期極值。

北京大風導致不少災害。(取材自北京晚報)
北京大風導致不少災害。(取材自北京晚報)

據央視新聞報導，截至12日上午，北京、河北、山西、內蒙古、河南、陝西、甘肅、新疆8省區受影響路段106個。京包客專全線採取臨時停運措施；京張高鐵也有多車次停運；北京山區部分市郊列車、普速列車同樣臨時停運。天津地鐵也有部分線路臨時停運。國內航線昨取消3200餘架次，是今年以來航班取消的最高值，主要在北京、天津、山東、內蒙古等地，水運也停航。

受大風影響，中國各地路樹、路燈、電桿等出現多起連根拔起或吹倒事件，截至12日晚7時，北京大風吹倒超1200株樹木，其中包括樹齡50年的大樹都被連根拔起。截至12日晚官方尚未發布人員傷亡統計。杭州有一名9歲男童從27樓住宅墜亡，有目擊者稱，當時風很大。

湖北、上海、浙江等地12日也受到冷空氣南下的疊加影響，出現強勁大風，局地極大風力超10級。中國天氣網首席分析師信欣介紹，受大風天氣影響，南方多地還出現了沙塵天氣，雲南、貴州、廣西等地多地PM10濃度增高，江南多地空氣質量指數爆錶，南昌12時PM10濃度達到了1240微克/立方米，十分少見。

「大風直接把窗戶吹掉了，」有河南林州市民在社交媒體發布視頻說，「騎著車呢，電線杆子突然砸下來了」、「一個大風直接把落地窗吹掉了」，四、五十公斤冰櫃被吹出幾十米，房頂秒變「露天觀星台」。鄭州街頭行道樹攔腰折斷砸中車輛，居民徹夜未眠緊盯「跳舞」的玻璃窗，不少河南人直呼「活久見」。

大風天氣還將持續多久？中央氣象台12日晚6時繼續發布大風橙色預警。12日晚8時至14日晚8時，北方的大風還將持續，其中，內蒙古中部、河北北部、北京西部和北部山區等地局地陣風可達10至11級。

內蒙古包頭市出現大風沙塵天氣。（新華社）
內蒙古包頭市出現大風沙塵天氣。（新華社）

河南 地鐵 甘肅

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