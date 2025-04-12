以為沒人注意…上海地鐵猥瑣男 脫褲朝女臀部射一灘液體

姚男一度企圖搶走黃衣女乘客正打去報警的手機。圖右戴耳機女子為受害女子。（視頻截圖）

上海地鐵 4月8日發生一起男乘客涉脫褲射精猥褻女乘客事件。41歲姚姓男子疑利用車廂裡擁擠以為沒人注意，脫下自己的褲子，朝一名穿著深色瑜珈褲的女子臀部射出一灘「白色液體」，女子發現後當場崩潰質問，同車廂多名乘客不僅錄影蒐證報警，還把姚男圍住不讓他逃跑，最後到站警察上車逮捕姚男。據稱姚男的職業是一名大堂前台接待，事發後已被公司開除。

綜合報導，4月8日下午6點30分，上海地 鐵1號線上，正是下班高峰期，車廂裡人群擁擠。一個正戴著耳機聽歌的女子突然對著旁邊一個男子大喊：「你把褲子脫了，還瀉到我身上」。面對女孩的控訴和周圍目光，男子起初辯解「沒有啦」，女子情緒隨即崩潰質問他：「沒有？你說沒有？！」。

此時，旁邊另一名女乘客指著男子的褲頭說：「你褲子拉鏈怎麼是拉開的？！」據網傳視頻，疑被猥褻女子右臀的褲子上，還留有一灘很明顯的白色液體。此時男子似乎慌了，伸手拉扯女子讓她不要聲張，但女子哭吼：「你別碰我，別碰我」。旁邊一名戴眼鏡的黃衣女乘客見狀，拿出手機拍視頻並報警，並對被猥褻女子說「我錄了視頻，姐妹，我陪你去（找警方）」。

受害女乘客褲子上的白色液體。（視頻截圖）

男子慌亂中，試圖搶奪黃衣女子的手機，但被她推開。後來地鐵到站，幾個熱心乘客一起把男子拖下車，交給了趕來的警方，在眾人的圍觀和噓聲中，涉事男子被上銬帶走。

上海警方隨後發布通報，證實41歲的姚男當時在列車車廂內對一名女乘客實施猥褻行為，後被周圍乘客扭送至公安機關，已對姚男依法處以行政拘留。

不過事件還沒完。由於當時車廂裡乘客很多，而且不少人都拿手機錄下了現場視頻並於事後發到了網上，使得姚男正臉的清晰影像在網上傳遍，點閱量高的還有那一灘「白色液體」的視頻，很多網民認出了他，並扒出了他的工作單位。被「社死」的姚男一度被傳是上海某物業公司的項目主管，不過後來據他的同事說，姚男是公司大堂前台接待，事發後已被公司開除。

姚男被多名乘客拍到正臉清晰視頻。（視頻截圖）

網上還有不少網民點讚當時挺身而出報警的小姐姐，稱她正氣十足，和同車協助抓住姚某的乘客都應該被申報為見義勇為表揚。

事件還一度傳出「案外案」，事發兩天後，網上出現有網民發文稱「猥褻事件反轉」並附群聊紀錄，指姚男與被害女子相識且所謂猥褻行為是雙方提前約定，而被害女子因虛構事實擾亂公共秩序也被警方行政處罰。不過上海警方隨即在4月11日發布通報，以上說法是男子楊某為博關注而編造，已逮獲楊某，公安機關將依法查處。