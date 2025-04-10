5層陽台瞬間塌 山東「海景房」交屋才4年 網諷：牛頓的錯

山東威海市某小區一棟民房全棟5層陽台頓時全部坍塌。（視頻截圖）

近日有網民發視頻稱，山東省威海市文登區某小區發生一起「海景房」民房陽台坍塌事故，視頻顯示，該棟民房共6層陽台，2到6層陽台在一瞬間全部垂直垮塌，當時在小區的民眾聽到巨響以為「發生地震 了」。所幸這棟民房無人居住，未造成傷亡。當地民眾及網民質疑，這棟民房交付才4年就陽台垮塌，疑是豆腐渣工程，當初官方又是如何准予交付的，必須嚴查嚴懲。

綜合極目新聞、紅星新聞報導，據網傳視頻，山東威海文登區候島小區一棟民房5層樓的陽台全部一起坍塌，該小區通報稱，事發生在4月7日下午1時許，事發民房無人居住，現場無人員傷亡，目前相關單位正進行樓盤安全排查並調查事故原因。

該小區住戶梁女士事後回憶：「當時我以為是地震，看到冒出白煙的同時，好多層的陽台整體一起掉了」。

網民多對陽台坍塌事件表示驚訝，不少人質疑開發商偷工減料、官方審核不嚴造成，要求官方嚴查嚴懲，並嘲諷：「質量真好，住建局監理的更好」，「世界第八大奇蹟，遙遙領先」，「忘了加鋼筋了」，「這也映射出來由中鐵十局承建的泰國 曼谷標誌性建築成為在緬甸 地震中曼谷市唯一垮塌的建築的原因」，「鋼筋變成關稅了」，「居然還能撐4秒」，「都是牛頓的錯」，「傷天害理反人類」。

小區業主稱，該小區樓房建成於2020年，於次年交付，如今才4年時間就發生陽台坍塌事故，事發後小區業主都很擔心，幾戶人家都裝修好了，還沒有住進去，如果住進去後樓塌了該怎麼辦。

目前坍塌陽台已拆除。

據裁判文書，2015年起，陸續有購房者對相關小區開發商提起訴訟。多份判決書顯示，購房者提出開發商未按合同約定交付商品房，請求解除合同。部分判決中，法院支援解除購房合同。