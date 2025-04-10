5層陽台瞬間塌 山東「海景房」交屋才4年 網諷：牛頓的錯
近日有網民發視頻稱，山東省威海市文登區某小區發生一起「海景房」民房陽台坍塌事故，視頻顯示，該棟民房共6層陽台，2到6層陽台在一瞬間全部垂直垮塌，當時在小區的民眾聽到巨響以為「發生地震了」。所幸這棟民房無人居住，未造成傷亡。當地民眾及網民質疑，這棟民房交付才4年就陽台垮塌，疑是豆腐渣工程，當初官方又是如何准予交付的，必須嚴查嚴懲。
綜合極目新聞、紅星新聞報導，據網傳視頻，山東威海文登區候島小區一棟民房5層樓的陽台全部一起坍塌，該小區通報稱，事發生在4月7日下午1時許，事發民房無人居住，現場無人員傷亡，目前相關單位正進行樓盤安全排查並調查事故原因。
該小區住戶梁女士事後回憶：「當時我以為是地震，看到冒出白煙的同時，好多層的陽台整體一起掉了」。
網民多對陽台坍塌事件表示驚訝，不少人質疑開發商偷工減料、官方審核不嚴造成，要求官方嚴查嚴懲，並嘲諷：「質量真好，住建局監理的更好」，「世界第八大奇蹟，遙遙領先」，「忘了加鋼筋了」，「這也映射出來由中鐵十局承建的泰國曼谷標誌性建築成為在緬甸地震中曼谷市唯一垮塌的建築的原因」，「鋼筋變成關稅了」，「居然還能撐4秒」，「都是牛頓的錯」，「傷天害理反人類」。
小區業主稱，該小區樓房建成於2020年，於次年交付，如今才4年時間就發生陽台坍塌事故，事發後小區業主都很擔心，幾戶人家都裝修好了，還沒有住進去，如果住進去後樓塌了該怎麼辦。
目前坍塌陽台已拆除。
據裁判文書，2015年起，陸續有購房者對相關小區開發商提起訴訟。多份判決書顯示，購房者提出開發商未按合同約定交付商品房，請求解除合同。部分判決中，法院支援解除購房合同。
上一則
香港長者搭車「兩蚊兩折」優惠 明年4月提前上路
下一則
FB留言