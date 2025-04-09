河北養老院大火20死 鄰稱有高牆「難看到院內狀況」

河北承德一家養老院8日晚間發生大火，導致20人死亡，19名未受傷者送院觀察，院舍負責人已被警方控制，事故原因仍在調查中。（取材自微博）

中國河北承德一家養老院 8日晚間發生大火，導致20人死亡，19名未受傷者送院觀察，院舍負責人已被警方控制，事故原因仍在調查中。一名附近住戶表示，該養老院有高牆，外人難以看到院內狀況。

發生事故的養老院為承德隆化縣國恩老年公寓。天眼查App顯示，隆化縣國恩老年公寓涉及多起服務合約糾紛，曾是被執行人，被執行總金額為人民幣1550元。

新華社也報導，中國國務院 安委會，對河北省承德市隆化縣國恩老年公寓重大火災事故查處，實行「掛牌督辦」。

國務院安委會要求，河北省要依照生產安全事故報告、調查處理條例等有關法律法規及規章規定，抓緊組織開展事故調查，盡快查明事故各環節原因和責任，嚴肅提出處理意見和整改措施。事故結案前，要將事故調查報告報國務院安委會辦公室審核同意後，由河北省負責批覆結案，並向社會公布；結案後，事故調查報告和事故處理決定落實情況，要及時報國務院安委會辦公室備案。

綜合新華社、九派新聞等報導，國恩老年公寓於8日晚間9時48分發生大火，晚上約11時撲滅火勢，共造成20人死亡，19名未受傷者需送院觀察。河北省、承德市兩級專家組已前往事故發生地指導救助和善後工作，火災原因正在調查中。

附近一商戶表示，儘管現在火已經滅了，但附近已拉起警戒線，道路也已封鎖，「有家屬過來了，都進不去。」

國恩老年公寓附近2名商戶指出，該老年公寓有高牆，外人難以看到院內情況。1名商戶稱，目前該老年公寓所在地雙向路口都已拉起警戒線，外人、車輛均無法進入。自家門店離該老年公寓路程不遠，平時公寓門不會打開，也沒見過老人出門。

極目新聞報導，國恩老年公寓是醫養結合的養老院，提供床位300張，現已入住260人 。其中失能老人98人、半失能老人84人、能自理老人78人。該院舍2013年11月獲「省愛心護理工程建設基地」；2014年又獲「省孝親敬老模範單位」稱號。

國恩老年公寓的抖音 帳號目前已將先前影片封鎖，但有陸媒發現，該院曾上載員工參加消防疏散的影片。