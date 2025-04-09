河北男不滿分手 逼女友喝農藥 邊吸菸邊說「看著你死」

河北一名男子逼女友喝農藥致死，一審判刑15年。（取材自百度百科）

河北一名董姓男子因不同意分手，逼迫女友喝農藥，最終致女友身亡，董男犯故意殺人罪，一審獲刑15年，並賠償附帶民事訴訟原告人各項損失約20萬元（人民幣，約2.7萬美元）；網友痛斥判決太輕，「故意殺人竟然盼這個結果，是豬在判的嗎」、「應該至少判個死緩」。

綜合中國新聞網、大皖新聞報導，董男與被害人劉女是男女朋友關係，由於董男沒有工作，劉女提出分手並返回河間老家。然而，董男不同意分手，並通過微信 聯繫劉女要求其帶他去參加面試。

2022年7月29日下午3時左右，二人回到出租屋內因是否分手發生爭吵，董男稱「要分手，咱倆都得死」。隨後，董男強拽劉女一同駕車到隔壁村農藥店購買了一瓶「敵草快」牌農藥。回到出租屋後，董男反鎖大門、拉上窗簾，將劉女推到臥室床上，強迫她喝下農藥。

劉女拒絕並試圖逃離，但遭董男阻止，並搶過她的手機不讓其與家人聯繫。劉女問董男「你為什麽不喝」，董男稱「你喝完我再喝，要死也看著你先死」，劉女在逼迫下喝下了農藥。喝藥後，劉女懇求董男送其去醫院，董男一邊吸菸一邊說，「我就看著你死，吐白沫了就肯定死了」，拖延了大約四、五十分鐘後才將其送往醫院。最後劉女因多重器官功能衰竭死亡。

法院認為，董男購買烈性農藥，逼迫劉女喝下農藥導致被害人死亡，已構成故意殺人罪；但被告人犯罪後駕車送被害人就診，可酌情從輕處罰。

網友表示，這種渣男簡直毫無人性、心理變態，還有人說「真是禽獸不如。不僅逼迫女友喝農藥，還在旁邊看著她痛苦掙扎，甚至拖延送醫時間。希望法律能嚴懲這種惡魔」、「只判15年，出來後又要害人，法官真行，無法無天了。」