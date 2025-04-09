我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

河北男不滿分手 逼女友喝農藥 邊吸菸邊說「看著你死」

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河北一名男子逼女友喝農藥致死，一審判刑15年。（取材自百度百科）
河北一名男子逼女友喝農藥致死，一審判刑15年。（取材自百度百科）

河北一名董姓男子因不同意分手，逼迫女友喝農藥，最終致女友身亡，董男犯故意殺人罪，一審獲刑15年，並賠償附帶民事訴訟原告人各項損失約20萬元（人民幣，約2.7萬美元）；網友痛斥判決太輕，「故意殺人竟然盼這個結果，是豬在判的嗎」、「應該至少判個死緩」。

綜合中國新聞網、大皖新聞報導，董男與被害人劉女是男女朋友關係，由於董男沒有工作，劉女提出分手並返回河間老家。然而，董男不同意分手，並通過微信聯繫劉女要求其帶他去參加面試。

2022年7月29日下午3時左右，二人回到出租屋內因是否分手發生爭吵，董男稱「要分手，咱倆都得死」。隨後，董男強拽劉女一同駕車到隔壁村農藥店購買了一瓶「敵草快」牌農藥。回到出租屋後，董男反鎖大門、拉上窗簾，將劉女推到臥室床上，強迫她喝下農藥。

劉女拒絕並試圖逃離，但遭董男阻止，並搶過她的手機不讓其與家人聯繫。劉女問董男「你為什麽不喝」，董男稱「你喝完我再喝，要死也看著你先死」，劉女在逼迫下喝下了農藥。喝藥後，劉女懇求董男送其去醫院，董男一邊吸菸一邊說，「我就看著你死，吐白沫了就肯定死了」，拖延了大約四、五十分鐘後才將其送往醫院。最後劉女因多重器官功能衰竭死亡。

法院認為，董男購買烈性農藥，逼迫劉女喝下農藥導致被害人死亡，已構成故意殺人罪；但被告人犯罪後駕車送被害人就診，可酌情從輕處罰。

網友表示，這種渣男簡直毫無人性、心理變態，還有人說「真是禽獸不如。不僅逼迫女友喝農藥，還在旁邊看著她痛苦掙扎，甚至拖延送醫時間。希望法律能嚴懲這種惡魔」、「只判15年，出來後又要害人，法官真行，無法無天了。」

微信

上一則

振內需抗關稅戰 中擬再推刺激房市措施 估加快財政計畫

下一則

家長帶22歲自閉症兒搭機 傻等1個小時 才知東航拒載

延伸閱讀

河北養老院大火至少20死 負責人已被控制

河北養老院大火至少20死 負責人已被控制
貝克漢壽宴變戰場 次子愛上長子舊愛 引爆家族內鬥

貝克漢壽宴變戰場 次子愛上長子舊愛 引爆家族內鬥
74歲翁騎車80公里求網戀女友復合 她：這原因讓人煩了

74歲翁騎車80公里求網戀女友復合 她：這原因讓人煩了
北卡16歲百萬網紅驚傳驟逝 小女友悲痛證實「家中身亡」

北卡16歲百萬網紅驚傳驟逝 小女友悲痛證實「家中身亡」

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍