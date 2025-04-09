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江西萬年縣委書記毛奇涉賄 判10年半 曾被爆性侵女下屬

中國新聞組／北京9日電
江西省上饒市萬年縣委書記毛奇此前遭舉報利用職權性侵下屬。（取材自微信）
江西省上饒市萬年縣委書記毛奇此前遭舉報利用職權性侵下屬。（取材自微信）

據江西新余法院微信公眾號消息，中級人民法院8日一審公開宣判前萬年縣前書記毛奇受賄案，以被告人毛奇犯受賄罪，判處有期徒刑十年六個月，並處罰金人民幣100萬元(約13.6萬美元)；對其犯罪所得財物予以追繳，上繳國庫。

界面新聞報導，審理查明，2012年至2024年，被告人毛奇利用擔任上饒市委人才工作領導小組辦公室主任（掛職萬年縣委常委、副縣長，萬年縣汪家鄉黨委書記），萬年縣委副書記、縣長，萬年縣委書記等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在工程承攬、資金撥付、職務晉升、銀行貸款等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受有關單位和個人給予的財物共計折合1150萬多元。法院依法作出上述判決。

公開簡歷顯示，毛奇，1982年3月出生，江西上饒人，大學學歷，2003年12月參加工作，2000年12月加入中國共產黨。2020年擔任萬年縣委副書記、縣長，2021年7月升任萬年縣委書記。

毛奇被舉報事件曾引發廣泛關注。2024年7月25日，一名叫做李長柳的退休教師實名舉報，稱毛奇涉嫌性侵其女兒、萬年縣上坊鄉黨委書記李佩霞。

報導說，2024年8月18日，上饒市委聯合調查組通報稱，經查，發現毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。2024年11月3日，江西省紀委監委宣布，毛奇被開除黨籍和公職。

毛奇被「雙開」四天後，江西省橫峰縣人民法院7日一審公開開庭審理萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞受賄一案，隨後於14日宣判，李佩霞被以受賄罪判處有期徒刑三年，並處罰金20萬元。

法院審理查明，2019年4月至2024年2月，被告人李佩霞利用擔任萬年縣上坊鄉黨委書記的職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等事項上牟利，非法收受他人財物共計165萬元。

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