太扯…中國女孩遊日本 趁著塞車竟躺在高速公路打卡

兩名中國女遊客躺在馬路中間。(取材自小紅書)

日本 東京5日發生兩部旅遊巴士追撞車禍，造成47名乘客受傷，所幸均無生命危險。這起車禍引發高速公路大塞車，其中有個鏡頭讓網路炸鍋了。有人在社交平台小紅書 貼出照片，曝光至少兩名中國女遊客在交通受阻時，竟躺在馬路上拍照打卡，引發網友批「太扯了」。有日媒質疑，中國女遊客已涉嫌違反當地交通法例。

綜合港媒、日媒報導，事發地點位於中央道南下線小佛隧道口，當時氣溫僅約攝氏10度，旅客被迫在路邊等待接駁救援。而根據小紅書上的照片，該兩名中國女遊客躺在馬路的中間線上，橫跨了兩條車道，車道上滿是車輛，但全部停駛，應該車禍後交通堵塞。

據報導，其中一張照片裡，一名女子坐在中間線上，一幅怡然自得的樣子。照片下的留言寫著：「本來計畫要爬的山沒爬成，在高速路堵了好幾個小時，好在全車人都好鬆弛，完全沒有抱怨。」

而小紅書有關頁面上，寫有「此行為存在安全隱患，請勿模仿」的字句。該女子目前已在小紅書刪掉有關筆記。

這則貼文隨即在社群掀起熱議，經常分享日本新聞的臉書粉專「日本省錢小站」也轉發該貼文，並提醒「大家在日本高速公路遇到大塞車，千萬不能這樣出來躺在路中間，不然有可能會被機車或者緊急車輛輾過去喔。」

不少網友留言砲轟，「左右車輛把中間讓道出來是為了讓救援車輛能快速抵達現場，不是讓你躺地打卡的」、「為了出片是可以不要命沒常識的，但不要給大家製造困擾啊」、「這還需要提醒？」、「他們會被救護車撞死」、「怎麼會有人在高速公路上敢下車？」