我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高院推翻聯邦法官判決 允用外敵法逐黑幫

聯邦與MTA達成協議 堵車費最短可收至10月底

「以專業犯罪惡性深」湘潭大學宿舍投毒殺室友 一審判死

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湘潭大學投毒案受害者。（取材自微博）
湘潭大學投毒案受害者。（取材自微博）

湘潭大學投毒案近日一審宣判，被告人周立人與室友因多次爭執產生積怨，在室友罐裝麥片內投放秋水仙鹼粉末，導致張姓室友經搶救無效死亡；法院判決周立人故意殺人罪成立，判處死刑，剝奪政治權利終身。被害者好友稱對此結果「大快人心」。

綜合極目新聞、香港01報導，法院經審理查明，2023年6月，湘潭大學碩士研究生周立人調入張男等人居住的寢室後，因瑣事與室友多次爭執；2024年1月，周立人從網上下載多篇關於秋水仙鹼的資料，並購買秋水仙鹼粉末藏於寢室衣櫃。

2024年3、4月，周立人與張姓、周姓室友衝突升高，周立人在得知兩人向學校要求將其調出寢室後，憤而在兩人共食的罐裝麥片內投放秋水仙鹼粉末。張姓室友食用後出現嘔吐等症狀，並到醫院就診，最後因搶救無效死亡。

法院認為，周立人為泄私憤，利用所學專業知識，向寢室內兩名室友共食的罐裝麥片內投放劇毒物質，致張某某一人死亡，其行為構成故意殺人罪。且在張某某毒發搶救期間，周立人刻意隱瞞事實，延誤救治，終致張某某多器官系統功能衰竭身亡；案發後，試圖隱匿和銷毀重要物證掩蓋罪行，犯罪動機卑劣，主觀惡性極深，社會影響惡劣，罪行極其嚴重，法院依法判處死刑。

被害者張男的好友表示，張男的姊姊對判決結果不意外，但也不排除還會有二審。她打算把和張男的聊天紀錄整理出來，發布在社交平台以緬懷好友，「讓大家知道他不僅是一個冰冷的受害人」。

湘潭大學投毒案，受害者因吃下被投毒的麥片，因多重器官衰竭身亡。（視頻截圖）
湘潭大學投毒案，受害者因吃下被投毒的麥片，因多重器官衰竭身亡。（視頻截圖）

死刑 香港

上一則

河北三河城市規畫 商戶門牌禁「紅黑藍」網：管太寬了

下一則

關稅戰 金融時報：北京還有牌沒打 WSJ：中已準備好打仗

延伸閱讀

湘潭大學宿舍投毒案 研究生「故意殺人」一審判死

湘潭大學宿舍投毒案 研究生「故意殺人」一審判死
不談政治 北卡大留學生簽證仍被撤 引發寒蟬效應

不談政治 北卡大留學生簽證仍被撤 引發寒蟬效應
沒上4年制大學也有好工作 加州「職業教育總體計畫」助就業

沒上4年制大學也有好工作 加州「職業教育總體計畫」助就業
世報2025春季教育展 Berry Chiu解析AP課程攻略 提高升學優勢

世報2025春季教育展 Berry Chiu解析AP課程攻略 提高升學優勢

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商