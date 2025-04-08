「以專業犯罪惡性深」湘潭大學宿舍投毒殺室友 一審判死

湘潭大學投毒案受害者。（取材自微博）

湘潭大學投毒案近日一審宣判，被告人周立人與室友因多次爭執產生積怨，在室友罐裝麥片內投放秋水仙鹼粉末，導致張姓室友經搶救無效死亡；法院判決周立人故意殺人罪成立，判處死刑 ，剝奪政治權利終身。被害者好友稱對此結果「大快人心」。

綜合極目新聞、香港 01報導，法院經審理查明，2023年6月，湘潭大學碩士研究生周立人調入張男等人居住的寢室後，因瑣事與室友多次爭執；2024年1月，周立人從網上下載多篇關於秋水仙鹼的資料，並購買秋水仙鹼粉末藏於寢室衣櫃。

2024年3、4月，周立人與張姓、周姓室友衝突升高，周立人在得知兩人向學校要求將其調出寢室後，憤而在兩人共食的罐裝麥片內投放秋水仙鹼粉末。張姓室友食用後出現嘔吐等症狀，並到醫院就診，最後因搶救無效死亡。

法院認為，周立人為泄私憤，利用所學專業知識，向寢室內兩名室友共食的罐裝麥片內投放劇毒物質，致張某某一人死亡，其行為構成故意殺人罪。且在張某某毒發搶救期間，周立人刻意隱瞞事實，延誤救治，終致張某某多器官系統功能衰竭身亡；案發後，試圖隱匿和銷毀重要物證掩蓋罪行，犯罪動機卑劣，主觀惡性極深，社會影響惡劣，罪行極其嚴重，法院依法判處死刑。