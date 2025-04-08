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退出中國市場? 外包公司裁2000人 微軟：調整全球略布局

記者謝守真／綜合報導
美國科技巨頭微軟外包公司微創軟體，據傳停止其中國區營運，將裁撤約2000人的團隊。(歐新社)
美國科技巨頭微軟外包公司微創軟體，據傳停止其中國區營運，將裁撤約2000人的團隊。(歐新社)

中媒「財經」指出，一張微軟外包公司微創軟體（Wicresoft）的內部郵件截圖在中國社群平台瘋傳，引發市場對「微軟退出中國」的猜測。該封信稱，因地緣政治及國際業務環境變化，微軟將調整全球策略布局，自8日起停止中國區運營，波及約2000人項目組。對此，微軟中國已發出聲明否認指出，有關微軟將停止在中國營運的報導，訊息不實。

路透報導，7日，在中國社群平台上流傳著一張關於「微軟將調整其全球戰略布局」的內部信截圖，顯示「由於地緣政治及國際業務環境的變化，微軟將調整其全球戰略布局，並將於2025年4月8日起正式停止在中國區的運營。這一決定將意味著我們微軟項目團隊的相關工作也將同步停止。」

「財經」提到，多方消息指出，上述截圖所指裁員公司為上海微創軟體股份有限公司，與微軟中國無關。一位微軟中國人士表示，該公司為前微軟中國公司總裁唐駿參與設立的外包公司，和微軟有部分業務合作。

另有微創員工稱，微創並非只有微軟一個客戶，在中國、日本、匈牙利、越南均設有團隊承接微軟外包項目，此次裁撤的主要是在中國的約2000人的微軟項目組。另有接近微創人士透露，微創在中國內團隊在去年已開始向海外轉移。

微軟中國於7日下午亦對此發出正式聲明回應相關傳聞稱，「有關微軟將停止在中國運營的報導，信息不實。有關微創Wicresoft公司的業務和運營的任何問題應直接向他們諮詢。」

據悉，微創軟體股份有限公司（上海微創軟體股份有限公司）是由微軟與上海市政府於2002年共同創辦的，前三大股東分別為浙大網新科技有限公司（占比23.24%）、上海聯和投資有限公司（占比23.24％），以及微軟持有其23.24%的股份‌。

此外，有微軟人士向「財經」稱，微軟等外企在中國收縮是一個主動和被動兼有的選擇，尤其是在中美科技博弈愈演愈烈的背景下。他認為，從公司層面來說，地緣政治與貿易摩擦的加劇及國產廠商的崛起是微軟等外企不得不收縮的主要原因。

盡管微軟中國沒有變動，但近期與微軟相關的一些項目陸續出現停止。香港南華早報3月31日引述內部人士報導，微軟今年稍早已關閉位於上海張江高科技園區的人工智慧AI實驗室，標誌著微軟對中國市場的更大撤退。

一張微軟外包公司微創軟體的內部郵件截圖在中國社群平台瘋傳，引發市場對「微軟退出中...
一張微軟外包公司微創軟體的內部郵件截圖在中國社群平台瘋傳，引發市場對「微軟退出中國」的猜測。(取材自微博)

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