濟南女被前男友勒死 停屍費38萬獲解決 「她能回家了」

為了讓女兒盡早入土為安，夫婦多次從老家聊城趕往濟南。（取材自新京報）

山東濟南一起因刑事案件引發的人民幣38萬元（約5.2萬美元）停屍費爭議，受害人家屬李秀娥（化名）說，經警方多次協調從減免至12萬元（約1.6萬美元），變成全部減免，「女兒（柳雲）終於能回家了」。

大河報報導，山東冠縣女孩柳雲在2020年被前男友王富殺害，李秀娥回憶稱，女兒脖子上的勒痕怵目驚心，顱骨變形，被鞋帶勒頸窒息而死，指甲縫裡還殘留著搏鬥的血漬。

兇手伏法後，受害人母親李秀娥因38萬元停屍費及不予開具的死亡證明遲遲無法安葬女兒。一方面，派出所認為法院的判決書足以證明人死亡，不予開具死亡證明；另一方面，殯儀館認為判決書無效。李秀娥奔波於殯儀館和公安局，死亡證明的材料遲遲辦不下來。

更大的難題是，柳雲遇害至今產生約38萬停屍費高額停屍費。報導指出，李秀娥說，女兒遇害後，她終日以淚洗面，強撐精神做工為小兒子籌集大學學費，因精神恍惚做工時4根手指被機床切掉，其中兩根徹底壞死，落下了終生殘疾。家庭重擔全部落在李秀娥丈夫身上，他一邊種地，一邊打工，落下一身病，依然入不敷出，欠了不少外債。

李秀娥稱，即使一度減免至12萬元，依舊是筆天文數字，家裡現在兩萬塊錢都拿不出來。如今，停屍費全部減免，她的女兒終於能入土為安。