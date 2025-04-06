身家曾超200億 重慶地產大亨黃紅雲被立案調查

金科股份實控人黃紅雲。（取材自金科控股官網）

重慶知名地產大老、金科股份實控人黃紅雲近日遭到證監會立案調查，消息瞬間成為市場關注焦點。由於金科股份當下正處於重整的緊要關頭，這一突發狀況讓外界對該公司未來走向充滿擔憂。

每日經濟新聞報導，4月3日晚間，金科股份（即*ST金科：SZ000656）公告稱，公司實際控制人黃紅雲、控股股東重慶市金科投資控股（集團）有限責任公司（以下簡稱金科控股）於近日分別收到中國證監會下發的「立案告知書」，因涉嫌存在未披露股票出現被強制過戶風險、未及時披露權益變動信息的違法違規行為，中國證監會於2025年3月27日決定對黃紅雲、金科控股進行立案。

經當事人自查，本次立案調查事項涉及兩方面：一是2022年金科控股及黃紅雲因辦理券商質押式回購業務，因無力回購亦不能提供資金進行補倉，導致所持有的金科股份股票被動減持，未能預先披露減持計畫；二是黃紅雲及金科控股在2022年與原一致行動人解除一致行動關係及減持公司股份造成權益變動情況後，黃紅雲及金科控股未及時履行權益變動報告書的披露義務。

金科股份在公告中表示，黃紅雲及金科控股對上述事項深表歉意，現已深刻吸取教訓並學習了解相關規定，且深圳證券交易所針對上述事項已給予通報批評及採取相關監管措施。同時，不會對公司生產經營活動產生重大不利影響。

公開資料顯示，黃紅雲2007年就登上了富豪榜，2020年更憑借215億元（人民幣，下同，約29.6億美元）身家在「胡潤百富榜」上排名第241。然而此後一年間，黃紅雲財富縮水了七成，2021年身家僅剩60億人民幣，2022年更掉出了榜單。

官網資料顯示，金科控股集團總資產近4000億元，連續多年榮膺中國企業500強，中國民營企業500強，位列重慶企業100強第三。

自2022年來，金科股份陷入連年巨虧。近三年，該公司巨虧超500億元。截至2024年9月末，公司資產合計約2000億元，總負債超過1860億元。

截至4月3日收盤，金科股份股價報收1.35元，年內跌超20%，總市值僅剩72.09億元。