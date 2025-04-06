我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

身家曾超200億 重慶地產大亨黃紅雲被立案調查

中國新聞組／北京6日電
金科股份實控人黃紅雲。（取材自金科控股官網）
金科股份實控人黃紅雲。（取材自金科控股官網）

重慶知名地產大老、金科股份實控人黃紅雲近日遭到證監會立案調查，消息瞬間成為市場關注焦點。由於金科股份當下正處於重整的緊要關頭，這一突發狀況讓外界對該公司未來走向充滿擔憂。

每日經濟新聞報導，4月3日晚間，金科股份（即*ST金科：SZ000656）公告稱，公司實際控制人黃紅雲、控股股東重慶市金科投資控股（集團）有限責任公司（以下簡稱金科控股）於近日分別收到中國證監會下發的「立案告知書」，因涉嫌存在未披露股票出現被強制過戶風險、未及時披露權益變動信息的違法違規行為，中國證監會於2025年3月27日決定對黃紅雲、金科控股進行立案。

經當事人自查，本次立案調查事項涉及兩方面：一是2022年金科控股及黃紅雲因辦理券商質押式回購業務，因無力回購亦不能提供資金進行補倉，導致所持有的金科股份股票被動減持，未能預先披露減持計畫；二是黃紅雲及金科控股在2022年與原一致行動人解除一致行動關係及減持公司股份造成權益變動情況後，黃紅雲及金科控股未及時履行權益變動報告書的披露義務。

金科股份在公告中表示，黃紅雲及金科控股對上述事項深表歉意，現已深刻吸取教訓並學習了解相關規定，且深圳證券交易所針對上述事項已給予通報批評及採取相關監管措施。同時，不會對公司生產經營活動產生重大不利影響。

公開資料顯示，黃紅雲2007年就登上了富豪榜，2020年更憑借215億元（人民幣，下同，約29.6億美元）身家在「胡潤百富榜」上排名第241。然而此後一年間，黃紅雲財富縮水了七成，2021年身家僅剩60億人民幣，2022年更掉出了榜單。

官網資料顯示，金科控股集團總資產近4000億元，連續多年榮膺中國企業500強，中國民營企業500強，位列重慶企業100強第三。

自2022年來，金科股份陷入連年巨虧。近三年，該公司巨虧超500億元。截至2024年9月末，公司資產合計約2000億元，總負債超過1860億元。

截至4月3日收盤，金科股份股價報收1.35元，年內跌超20%，總市值僅剩72.09億元。

上一則

香港啟德方艙10月變青年驛站 可吸引國際交流團

下一則

日本遊富士山觀光巴士高速路追撞 包括6港人共47傷

延伸閱讀

軍工廠的夏天(上)

軍工廠的夏天(上)
中國反擊 對美加徵34%關稅 川普：中國慌了

中國反擊 對美加徵34%關稅 川普：中國慌了
陳奕迅重慶遊船河清唱「十年」 宛如開海上演唱會

陳奕迅重慶遊船河清唱「十年」 宛如開海上演唱會
美企杜邦中國遭立案調查 涉違反壟斷法

美企杜邦中國遭立案調查 涉違反壟斷法

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
中國國務院關稅稅則委員會公告，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（美聯社）

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

2025-04-04 06:58
美國總統宣布將對中國進口品課徵平均約70%關稅，恐使大量原本要銷往美國的中國製品轉向其他國家。路透

川普實施對等關稅後 各國高度警戒海量中國製品湧入

2025-04-04 10:47

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威