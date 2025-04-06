SU7事故後 多地高速提醒慎用智駕 網問：雷軍還好嗎？

多位網友發布道路上關於智能輔助駕駛的警示標語。（取材自南方都市報）

小米 SU7高速事故致3人遇難，引起民眾對輔助駕駛、智能駕駛使用場景的熱烈討論；時值清明假期高速公路大車流期間，不僅是安徽，江蘇、浙江等多地高速也有類似的提醒標語。

綜合大象新聞、南方都市報報導，有途經安徽高速的網友發現，安徽高速關於智駕的警示語經歷了從「請勿過於依賴輔助駕駛」到「高速路況複雜，慎用輔助駕駛」，再到「高速路況複雜，勿用輔助駕駛」的多次變化。

安徽德上高速池州路段高速大隊工作人員說，確實有發布相關警示，「只是提示車主最好不要使用智能駕駛，安全是第一位的。」池州市公安局交警支隊方面表示，「能不用輔助駕駛就盡量不用吧。」

還有網友拍到「自動駕駛非萬能，路況複雜難把握」、「前方施工，關閉智能輔助駕駛」、「車流較大，慎用智駕」等其他多種提示。

「高速真是與時俱進呀！」清明期間，有自駕出行的網友曬圖反映，在江蘇某高速上，看到電子屏上打出了「智能駕駛只是輔助，高速開車仍需專注」的提醒標語。「前方服務區入口車流量大，請減速慢行，停止使用智能駕駛。」4月4日下午，一名網友在G50滬渝高速上也拍到了一條這樣的標語。

此外，小米SU7事故三位遇難女生家屬已經與小米工作人員見面，其中一家屬微博 刪除相關內容、男友清空抖音。安徽省公安廳交管總隊已指導屬地公安機關開展事故調查中。

雷軍 微博在4月1日發聲回應事故後，便沒有再更新，至4月5日已停更4天；雷軍的抖音最後更新是在3月30日，至今已6天。

小米集團總裁、小米品牌總經理盧偉冰4月1日後停更了2天，4月4日恢復了更新，有網友在盧偉冰微博下詢問「那雷軍最近還好嗎？」，盧偉冰回應了一顆♥️。表面含義可能是謝謝關心的意思。