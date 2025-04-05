杭州男停車救人 救到自己老婆 網：想救美人結果是糟糠

龔先生停車救暈倒路人，結果救的是自己的妻子。（取材自新聞晨報）

電影都不敢這麼拍。浙江杭州一名男子近日開車，見路邊圍了一群人，有人伸手呼救，趕緊停車救人，沒想到暈倒在路邊的竟是自己的老婆。後來在路人幫忙下將妻子送醫，診斷為突發腦溢血，急救後已脫離生命危險。事件衝上微博 熱搜，不少網民直呼「停車救人竟救到自己老婆，這緣份絕了」，也有人打趣「本來想救一個大美人，一看是自己的糟糠」。

據新聞晨報報導，前不久，杭州蕭山瓜瀝鎮街頭，下午5點多，一女子騎著電動車 行駛時，突然暈倒在路邊。一名騎著三輪車的奶奶剛好路過，她下車把壓在女子身上的電動車扶正，又摟住暈倒女子，不斷伸手向路人呼救。

路人一個接一個地圍上來，緊接著一輛白色轎車經過，車主停好車衝過來，想要一起幫忙救人。他看到暈倒女子後驚呼：「這是我老婆」。

在眾人的幫忙下，暈倒的妻子被抬上了車。5分鐘後，妻子被送到蕭山區第二人民醫院急救室，半小時後又轉到浙大二院救治。男子稱，妻子是突發腦溢血：「之前從沒發生過這個情況」。

男子姓龔，是土生土長的瓜瀝人，事故發生的那條街也不是龔先生上下班的必經路，「當天傍晚有些事情，所以我就往那條街上拐了」。開車時注意到路邊圍了很多人，龔先生說：「本著救人的心下了車，沒想到大家一起救的是我老婆」。

龔先生今年47歲，從事電工行業，他一直是個很熱心腸的人。20多年前有次遇到河裡有人呼救，「當時我也沒多想，直接跳到河裡去救人了」。龔先生感慨：「所以我們還是要多做好事啊，救人就是救自己」。

網民也紛紛點讚，好人有好報，並感嘆「這是要多大的緣份才能救到自己妻子」，「哈哈絕了，上天註定妳老公來救妳」，「電影都不敢這麼拍」，「這緣分絕了，熱心救人反救自家人，好人有好報說得一點沒錯」，「賴他一輩子」，「這得是多小的一個城市呀」，「天生姻緣」，「神仙說，他的姻緣不該斷，讓他走路時拐一下吧。於是……」，「真有緣分」。