74歲翁騎車80公里求網戀女友復合 她：這原因讓人煩了

王大爺騎車80公里求女友復合。（取材自小莉幫忙）

河南 洛陽一名74歲老人喪偶3年，去年與70歲女友玲玲網戀，兩人留下美好回憶，但今年3月玲玲突然在社群媒體 上封鎖了他，他急得數次騎車80公里找女友復合都遭拒。老人為此還找上媒體求助，不過玲玲的回答仍是「煩了，不想繼續了」。老人的故事衝上微博熱搜，有網民點讚老人「癡情」、「牛逼」，也有人勸他「活到這個歲數了，大爺還是看開點吧」。

據「小莉幫忙」報導，這位王大爺近日求助「小莉幫忙」，雖然已經74歲了，但是心態上還是很年輕，3年前喪偶後一直獨自生活，2024年3月通過網路認識了70歲女士「玲玲」，兩人聊的非常開心，然後玲玲約大爺見面，見面後大爺還給玲玲做了飯，「當時女友還說老天爺給了我一個好老頭」，王大爺說。

交往一年多期間，王大爺負責做家務和做飯，玲玲則喜歡遊玩，兩人經常一起外出旅遊，享受二人世界。但今年3月，玲玲回老家後就突然「消失」還把他拉黑了，大爺很苦惱，對玲玲發微信 「我很想妳，妳為什麼要把我拉黑呀？」都未收到回覆。

王大爺聯絡女友未獲回應。（取材自小莉幫忙）

他還多次騎車80公里到女友家求復合遭拒，急得大爺對玲玲說：「妳別老這樣，我也受不了，大爺苦苦哀求你，最起碼把我微信放出來呀」，玲玲回應「放出來有什麼用，你也不跟我聊天兒」，大爺說「我明明天天跟妳聊，只是你不回我」。

大爺為此求助「小莉幫忙」能幫忙問問她什麼想法嗎，「小莉幫忙」聯絡上玲玲，玲玲對此表示，他們兩個出去玩兒回來之後她就不想跟他繼續了，在玩的途中，他經常生氣，拎包就走，「生個氣給我算帳要出去玩的錢，而我的錢從未計較過」，已經這樣好幾次了，「煩了，不想繼續了」。

大爺表示很無奈，說自己很珍惜這場「黃昏戀」，畢竟老年人找個伴兒不容易，他非常想和她過下去，給心愛的人花錢無所謂。

王大爺接受小莉幫忙採訪。（取材自小莉幫忙）

經過小莉勸解，王大爺決定先回家，給女友玲玲「一些時間考慮，自己也明白了問題出在哪裡」。

王大爺騎車80公里尋女友的故事在網上引發熱議。有網民讚「大爺，牛逼」，「這大爺真是執著」；也有不少網民勸大爺「活到這個歲數了，大爺還是看開點吧」，「有點扎心，但實話往往難聽」，「與其跨城追人，不如充實自己生活」，感慨「最近的新聞讓我感覺到老年人真饑渴，年輕人卻失去了欲望」。