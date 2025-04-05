養殖場大火守候燒死同伴3天 半熟的「鵝堅強」奇蹟可進食

「鵝堅強」的肉都露了出來。(取材自紫牛新聞)

遼寧省瀋陽市法庫縣一家養殖基地日前發生火災，八個大棚被燒成廢墟，數百隻白獅頭鵝成為「烤鵝」，有一隻大鵝身上多處被燒熟，肌肉都顯露了出來，不吃不喝在被燒死的同伴身邊守候了三天，讓公司負責人楊先生感動落淚；經過多日搶救，這隻「鵝堅強」已經可以進食，獸醫說活下來的希望很大。

揚子晚報報導，遼寧省瀋陽市法庫縣一家養殖基地3月24日凌晨疑似遭人縱火，八個大棚被燒成廢墟，數百隻白獅頭鵝成為「烤鵝」，還有不少雞、鴨、種蛋及爬蟲類寵物 也未能倖免於難，許多珍貴的紅木家具、根雕作品以及盆景均化為灰燼。

楊先生的妻子表示，此前說這次火災造成的損失達2000多萬元，實際上還有跟多被燒毀的東西沒算進去，如文玩玉米種子損失了數萬粒、稀有雞鴨鵝種蛋上萬顆，「白獅頭鵝養了六年才積累到500多隻，很多是優良的原種，很難擴繁」。

據報導，清理現場時，楊先生發現有一隻白獅頭鵝被嚴重燒傷，身上多處被烤熟，但一直不吃不喝守候在被燒死的同伴身邊，讓他心疼落淚。為了保住這隻大鵝，楊先生請獸醫為牠治療，打消炎針，放在大棚裡讓牠養傷。經過努力，這隻「鵝堅強」情況逐漸好轉，皮膚乾燥不再淌水和冒膿，現在吃東西和喝水都正常了。「原以為牠活不了太長時間，現在獸醫說應該沒什麽大事了」。