CBA名帥被爆偷吃人妻、當女兒面玩親親 還恐嚇燒學校

劉維偉李艷夫婦全家福照片。（取材自大河報）

CBA青島男籃主教練劉維偉的妻子李艷在個人社交媒體上爆料，稱劉維偉公然帶著「小三兒」出入球隊，小三還有老公和兒子。劉維偉不僅長時間未回家，還恐嚇要砸妻子公司，放火燒女兒的學校，並在以購買賓利為由要她轉了400萬（人民幣，下同，約55萬美元）後，在過年前逼她簽字離婚。而劉維偉出軌，青島男籃總經理張北海 和遼寧男籃主帥楊鳴都知情。

大象新聞報導，李艷在社交媒體曬出多張圖片，其中包括丈夫劉維偉的出軌時間線、夫妻兩人之間的微信 聊天紀錄和李艷與青島男籃總經理張北海的聊天紀錄。

根據李艷提供的出軌資料，劉維偉於去年認識近30歲的播音主持、在青島開養生館的辛莎莎，並開始熱戀；同年11月17日，辛莎莎帶著老公和兒子與劉維偉共同吃飯，期間劉維偉與「小三兒」發信息，被辛女老公當場抓住。劉維偉眼見事情暴露，開始對妻子李艷冷暴力並PUA對方，而妻子還不知道劉維偉已經出軌。

報導指出，同年12月8日，劉維偉以買賓利為由劉讓妻子轉400萬，此時已長達3個月沒回家看望女兒。12月20日，劉維偉收到400萬後提出離婚，理由是「沒有感情」。 12月底劉維偉公然帶辛某出入球隊，此時李艷仍不知情。

今年1月16日，大女兒去青島看劉維偉，發現房間有女士遮瑕膏，此後劉維偉當著女兒的面與辛女視頻「親親」，後來女兒向李艷告知真相，李艷也得到了各方認證。

今年農曆年二十九，劉維偉回杭州逼李艷離婚簽字，次日全家前往美國辦事，期間劉維偉威脅母女三人，聲稱要燒毀女兒學校、砸掉李艷的公司。

報導稱，最後，李艷還曬出了自己與青島男籃總經理張北海的聊天紀錄，後者表示對劉維偉的妻子很愧疚，自己一直知道劉維偉的行為並向他提出過指責。