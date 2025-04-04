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CBA名帥被爆偷吃人妻、當女兒面玩親親 還恐嚇燒學校

中國新聞組／北京4日電
劉維偉李艷夫婦全家福照片。（取材自大河報）
劉維偉李艷夫婦全家福照片。（取材自大河報）

CBA青島男籃主教練劉維偉的妻子李艷在個人社交媒體上爆料，稱劉維偉公然帶著「小三兒」出入球隊，小三還有老公和兒子。劉維偉不僅長時間未回家，還恐嚇要砸妻子公司，放火燒女兒的學校，並在以購買賓利為由要她轉了400萬（人民幣，下同，約55萬美元）後，在過年前逼她簽字離婚。而劉維偉出軌，青島男籃總經理張北海和遼寧男籃主帥楊鳴都知情。

大象新聞報導，李艷在社交媒體曬出多張圖片，其中包括丈夫劉維偉的出軌時間線、夫妻兩人之間的微信聊天紀錄和李艷與青島男籃總經理張北海的聊天紀錄。

根據李艷提供的出軌資料，劉維偉於去年認識近30歲的播音主持、在青島開養生館的辛莎莎，並開始熱戀；同年11月17日，辛莎莎帶著老公和兒子與劉維偉共同吃飯，期間劉維偉與「小三兒」發信息，被辛女老公當場抓住。劉維偉眼見事情暴露，開始對妻子李艷冷暴力並PUA對方，而妻子還不知道劉維偉已經出軌。

報導指出，同年12月8日，劉維偉以買賓利為由劉讓妻子轉400萬，此時已長達3個月沒回家看望女兒。12月20日，劉維偉收到400萬後提出離婚，理由是「沒有感情」。 12月底劉維偉公然帶辛某出入球隊，此時李艷仍不知情。

今年1月16日，大女兒去青島看劉維偉，發現房間有女士遮瑕膏，此後劉維偉當著女兒的面與辛女視頻「親親」，後來女兒向李艷告知真相，李艷也得到了各方認證。 

今年農曆年二十九，劉維偉回杭州逼李艷離婚簽字，次日全家前往美國辦事，期間劉維偉威脅母女三人，聲稱要燒毀女兒學校、砸掉李艷的公司。

報導稱，最後，李艷還曬出了自己與青島男籃總經理張北海的聊天紀錄，後者表示對劉維偉的妻子很愧疚，自己一直知道劉維偉的行為並向他提出過指責。

李艷。（抖音截圖）
李艷。（抖音截圖）
劉維偉和李艷的聊天紀錄。（取材自大象新聞）
劉維偉和李艷的聊天紀錄。（取材自大象新聞）
劉維偉和李艷的聊天紀錄。（取材自大象新聞）
劉維偉和李艷的聊天紀錄。（取材自大象新聞）

張北海 微信

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